Social Gara de Nord va intra într-un proces amplu de modernizare. Bugetul lucrărilor, peste jumătate de miliard de lei







Ministerul Transporturilor a emis autorizația pentru modernizarea Gării de Nord din București, cel mai important nod feroviar al țării și totodată un monument istoric de referință. Potrivit documentului, prima etapă a proiectului beneficiază de un buget ce depășește jumătate de miliard de lei.

Aceste lucrări fac parte dintr-un plan amplu de reabilitare, necesar atât pentru îmbunătățirea infrastructurii, cât și pentru conservarea valorii patrimoniale a clădirii. Intervențiile vizează atât zona dedicată pasagerilor, cât și spațiile tehnice, urmând să fie realizate în mai multe etape.

În cursul anului 2024, Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA a încheiat un contract pentru prima etapă a proiectului de modernizare, consolidare și reabilitare a stației CFR Gara de Nord din București. Execuția lucrărilor a fost atribuită unui consorțiu format din două firme românești: SC GDO MOV IMPEX SRL și SC OMEGA CERT SISTEM SRL.

Pentru această fază inițială a intervențiilor, bugetul alocat se ridică la 419,85 milioane de lei, sumă care nu include TVA. Etapa de debut a proiectului prevede lucrări de reabilitare asupra spațiilor existente din cele trei corpuri principale ale clădirii, unde se desfășoară activități feroviare, comerciale și servicii destinate călătorilor:

Corpul A, situat pe Bulevardul Dinicu Golescu,

Corpul B, zona centrală care include coloanele și casele de bilete pentru clasa I,

Corpul C, care cuprinde casele de bilete pentru clasa a II-a, dinspre Calea Griviței.

Intervențiile vor fi derulate pe o perioadă mai îndelungată și vizează îmbunătățirea funcțională și estetică a celei mai importante stații feroviare din România.

Printre lucrările planificate se numără consolidarea, reabilitarea și modernizarea imobilelor din incinta stației de călători, inclusiv a construcțiilor cu valoare istorică, clasificate drept monumente. O componentă importantă a proiectului este refacerea spațiilor destinate publicului, cu accent pe confortul pasagerilor, accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități și siguranță.

Proiectul prevede, de asemenea, amenajarea unor spații verzi centrale, gândite ca zone de relaxare pentru cei aflați în tranzit, dar și regenerarea urbană a întregii zone adiacente stației, prin aplicarea principiilor de oraș inteligent, creativ și sustenabil.

Modernizarea Gării de Nord din București este structurată în trei etape distincte. Prima fază presupune lucrări de consolidare, reabilitare a fațadelor, modernizarea instalațiilor și finisarea spațiilor publice.

A doua etapă va viza infrastructura feroviară – liniile, peroanele, copertinele și sistemele tehnice conexe. Ultima fază a proiectului prevede extinderea prin construirea unui nou corp de clădire și amenajarea unei parcări.

Potrivit clubferoviar.ro, calendarul lucrărilor prevede o perioadă totală de 55 de luni, dintre care nouă luni sunt alocate proiectării, iar celelalte 46 pentru execuția efectivă a lucrărilor.

Printre dotările noi care urmează a fi instalate se numără sisteme moderne de ventilație și climatizare, echipamente de informare pentru pasageri, infrastructură de telecomunicații, precum și rețele electrice, sanitare și termice refăcute integral.

De asemenea, iluminatul va fi modernizat, iar accesul în incintă va fi regândit pentru a răspunde nevoilor tuturor categoriilor de utilizatori.

Prin acest proiect, Gara de Nord își propune să devină nu doar un nod de transport eficient, ci și un spațiu urban prietenos, integrat în viața orașului, mai arată sursa menționată.