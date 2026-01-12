România îndeplinește un jalon major din PNRR. Peste 375 de milioane de euro alocate pentru proiecte de inovare

România a respectat termenul-limită pentru un jalon esențial din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în zona semiconductorilor, atrăgând finanțări de peste 375 de milioane de euro pentru proiecte de inovare. Anunțul a fost făcut luni de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, într-o postare publicată pe Facebook, în care a prezentat datele-cheie ale acestui demers.

Potrivit ministrului, jalonul a fost atins la termen, respectiv 31 decembrie 2025, iar cifrele indică o mobilizare semnificativă de resurse.

„România a atins la termen un jalon important din PNRR în domeniul semiconductorilor, cu peste 375 milioane euro în proiecte de inovare. Câteva cifre clare: peste 375 milioane euro proiecte contractate, 23 de contracte de finanțare semnate, 112 milioane lei plăți efectuate în decembrie 2025, termen respectat - 31 decembrie 2025”, a scris Irineu Darău pe rețeaua de socializare.

Acesta a subliniat că rezultatul a fost posibil după ce procesul a fost deblocat și relansat, în urma unor intervenții administrative și politice.

Ministrul a arătat că demersul a fost repus pe agenda guvernamentală cu sprijinul lui Radu Miruță și Dragoș Pîslaru, pe care i-a menționat explicit. „Demersul a fost pus din nou în mișcare de Radu Miruță și Dragoș Pîslaru. Le mulțumesc și îi felicit pentru asta. În primele zile de mandat, am asigurat finalizarea și parafarea acestui jalon, ca o continuare firească”, a subliniat Irineu Darău.

El a adăugat că, la nivel operațional, a fost vorba despre o muncă intensă de echipă, desfășurată într-un interval de timp limitat.

În paralel, ministrul Economiei a precizat că România își pregătește participarea la noi inițiative de tip IPCEI – Proiect Important de Interes European Comun –, considerate esențiale pentru viitorul economiei. Printre domeniile vizate se numără inteligența artificială, semiconductorii avansați, biotehnologiile, mobilitatea curată, conectată și autonomă, materiile prime critice și tehnologiile nucleare inovatoare.

Îndeplinirea acestui jalon a fost confirmată și de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care a anunțat că România a respectat integral angajamentele asumate prin Ținta 267 din PNRR.

„MIPE și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) anunță atingerea, la termen, a Țintei 267 din PNRR - un jalon major pentru dezvoltarea economiei românești și integrarea României în industrii europene strategice”, se arată într-un comunicat oficial. Ținta vizează participarea României la Proiectul Important de Interes European Comun „Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare”, cu termen-limită 31 decembrie 2025.

La acest termen, România a depășit pragul minim prevăzut în PNRR, prin selectarea a peste 10 entități participante sau asociate și contractarea unor proiecte cu o valoare totală de peste 375 de milioane de euro, peste nivelul minim de 360 de milioane de euro. Reprezentanții MIPE au precizat că proiectul a fost „readus pe traiectoria de implementare și dus la capăt”, ca urmare a deblocării procedurilor, relansării analizelor și constituirii unor echipe mixte de evaluare.

Colaborarea dintre MIPE și MEDAT a condus la semnarea a 23 de contracte de finanțare, angajarea unor investiții europene de peste 375 de milioane de euro și efectuarea unor plăți de aproximativ 112 milioane de lei în decembrie 2025. Structura proiectului este gândită pentru a crea un ecosistem național în care companii, universități și institute de cercetare să colaboreze pe termen lung, iar autoritățile lansează un apel deschis către entitățile interesate să participe la viitoarele inițiative europene de tip IPCEI.