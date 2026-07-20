CFR Călători anunță schimbări pentru trenurile internaționale

CFR Călători a anunțat luni modificarea temporară a programului pentru opt trenuri internaționale care circulă din Budapesta către București, Cluj-Napoca, Arad și Timișoara. Schimbările se aplică în perioada 30 august–3 noiembrie 2026, din cauza lucrărilor desfășurate pe două secții feroviare din Ungaria, anunță Societatea de Transport Feroviar.

Opt trenuri internaționale care fac legătura între Budapesta și mai multe orașe din România vor pleca mai devreme din stația Budapesta Keleti, ca urmare a lucrărilor programate la infrastructura feroviară din Ungaria.

CFR Călători a anunțat luni că modificările vor fi aplicate în perioada 30 august–3 noiembrie 2026. Intervențiile vor avea loc pe secțiile Budapesta–Szolnok–Lőkösháza și Budapesta–Szolnok–Debrecen.

Schimbarea vizează trenurile IR 73 Budapesta Keleti–București Nord, IR 75 Budapesta Keleti–Cluj-Napoca și IR 79 Budapesta Keleti–București Nord.

Vor fi afectate și trenurile IR 371, IR 375 și IR 379, care circulă între Budapesta Keleti și Arad, precum și IR 377 Budapesta Keleti–Timișoara Nord și IR 473 Budapesta Keleti–București Nord.

Cele opt trenuri vor pleca din gara Budapesta Keleti cu cinci minute mai devreme față de ora înscrisă în actualul grafic de circulație.

CFR Călători recomandă tuturor pasagerilor care urmează să călătorească pe aceste rute să verifice din timp programul actualizat al trenurilor, pentru a evita eventuale neplăceri cauzate de modificările temporare ale circulației. Lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare ungare fac parte dintr-un program mai amplu de reabilitare și îmbunătățire a căilor ferate, însă creează disconfort temporar pentru călătorii internaționali. Autoritățile române și ungare colaborează pentru a minimiza impactul asupra pasagerilor, însă recomandă consultarea site-urilor oficiale ale CFR Călători și MAV Start înainte de plecare.

Călătorii care urmează să traverseze Ungaria sunt sfătuiți să își organizeze din timp deplasările și să țină cont de durata suplimentară necesară transferurilor.

Pe anumite segmente afectate de lucrări, transportul pasagerilor va fi asigurat cu autobuze puse la dispoziție de MAVBUSZ.

Intervențiile sunt temporare, însă pot produce întârzieri succesive pe rutele internaționale care traversează Ungaria. CFR Călători le-a transmis scuze pasagerilor pentru inconvenientele provocate de modificările temporare ale circulației feroviare.