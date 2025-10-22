International

Sarkozy, condiții de securitate intense în închisoare. Doi agenți îl supraveghează din celula vecină

Sarkozy, condiții de securitate intense în închisoare. Doi agenți îl supraveghează din celula vecină
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost escortat marți la Închisoarea Santé din Paris de doi ofițeri de securitate, care au fost instalați într-o celulă vecină, potrivit AFP. Informația confirmă astfel o dezvăluire anterioară a TF1-LCI.

Securitatea lui Sarkozy, prioritate absolută pentru autoritățile franceze

Contactat de AFP, Ministerul Justiţiei a redirecţionat solicitarea către Ministerul de Interne, care nu a oferit niciun comentariu oficial despre condițiile de securitate ale fostului președinte.

„Evaluarea ameninţării ţine de competenţa exclusivă a Ministerului de Interne. În subiectul extrem de sensibil al securităţii fostului preşedinte al Republicii (Nicolas Sarkozy), înţelegeţi că nu  putem spune nimic în plus” a comentat o persoană responsabilă cu securitatea lui Sarkozy.

Potrivit uneia dintre sursele apropiate dosarului, autoritățile exclud să își asume cel mai mic risc în privința securității unui fost președinte, fără a oferi detalii suplimentare despre planul autorităților.

Autoritățile franceze nu oferă detalii despre condițiile de securitate ale fostului președinte Sarkozy la Închisoarea Santé

Nici anturajul fostului președinte Nicolas Sarkozy nu a oferit comentarii privind sosirea sa la închisoare. Ministerul de Interne, responsabil cu evaluarea amenințării, a precizat că nu poate furniza informații suplimentare pe tema securității fostului șef de stat, considerată extrem de sensibilă.

Sarkozy

Sarkozy / sursa foto: captură video

Sarkozy a fost adus la Închisoarea Santé marți, aproape o lună după ce a fost condamnat în dosarul libian pentru asociere de răufăcători.

Sarkozy ar putea rămâne în închisoare câteva săptămâni până la decizia Curții de Apel

Avocatul său, Christophe Ingrain, a declarat la porțile Închisorii Santé că fostul președinte „se află aici pe o perioadă de minimum trei săptămâni sau o lună”, menționând că Nicolas Sarkozy a depus o cerere de eliberare.

Curtea de Apel din Paris urmează să se pronunțe asupra acestei cereri în termen de două luni, după ce a fost depusă imediat după încarcerarea fostului șef de stat.

 

