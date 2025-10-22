Sarkozy, condiții de securitate intense în închisoare. Doi agenți îl supraveghează din celula vecină

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost escortat marți la Închisoarea Santé din Paris de doi ofițeri de securitate, care au fost instalați într-o celulă vecină, potrivit AFP. Informația confirmă astfel o dezvăluire anterioară a TF1-LCI.

Contactat de AFP, Ministerul Justiţiei a redirecţionat solicitarea către Ministerul de Interne, care nu a oferit niciun comentariu oficial despre condițiile de securitate ale fostului președinte.

„Evaluarea ameninţării ţine de competenţa exclusivă a Ministerului de Interne. În subiectul extrem de sensibil al securităţii fostului preşedinte al Republicii (Nicolas Sarkozy), înţelegeţi că nu putem spune nimic în plus” a comentat o persoană responsabilă cu securitatea lui Sarkozy.

Potrivit uneia dintre sursele apropiate dosarului, autoritățile exclud să își asume cel mai mic risc în privința securității unui fost președinte, fără a oferi detalii suplimentare despre planul autorităților.

Nici anturajul fostului președinte Nicolas Sarkozy nu a oferit comentarii privind sosirea sa la închisoare. Ministerul de Interne, responsabil cu evaluarea amenințării, a precizat că nu poate furniza informații suplimentare pe tema securității fostului șef de stat, considerată extrem de sensibilă.

Sarkozy a fost adus la Închisoarea Santé marți, aproape o lună după ce a fost condamnat în dosarul libian pentru asociere de răufăcători.

Avocatul său, Christophe Ingrain, a declarat la porțile Închisorii Santé că fostul președinte „se află aici pe o perioadă de minimum trei săptămâni sau o lună”, menționând că Nicolas Sarkozy a depus o cerere de eliberare.

Curtea de Apel din Paris urmează să se pronunțe asupra acestei cereri în termen de două luni, după ce a fost depusă imediat după încarcerarea fostului șef de stat.