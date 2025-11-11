Tânărul care l-a atacat pe livratorul din Republica Moldova s-a sinucisîn arestul Poliției Galați

Din cuprinsul articolului A tâlhărit un livrator din Republica Moldova

O persoană și-a pus capăt zilelor în arestul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Galați. Incidentul a avut loc marți, înainte de prânz, în jurul orei 11:10. Victima este un tânăr de 25 de ani, aflat în arest preventiv pentru comiterea unei infracțiuni de tâlhărie asupra unui livrator de băuturi alcoolice.

Potrivit IPJ Galați, în timpul serviciului, un agent a găsit tânărul spânzurat într-una dintre camerele Centrului de Reținere și Arestare Preventivă. Bărbatul a folosit un hanorac pe care l-a legat de bara metalică a unuia dintre paturile din cameră. Aproximativ 50 de minute înainte de incident, polițiștii au interacționat cu el pentru a discuta o cerere de cumpărături pe care acesta o formulase, fără a semnala vreo stare de risc imediat.

„La fața locului a sosit personal medical, care i-a acordat asistență de specialitate. În ciuda manevrelor de resuscitare aplicate de echipajele medicale, tânărul a fost declarat decedat. Echipa de urgență a confirmat că decesul s-a produs înainte ca pacientul să poată fi stabilizat”, a transmis IPJ Galați.

Cazul este cercetat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Galați, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați. „Scopul anchetei este clarificarea împrejurărilor exacte în care s-a produs sinuciderea, precum și evaluarea procedurilor interne din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă. Autoritățile verifică toate elementele de supraveghere și protocol din arest, inclusiv modul de monitorizare a persoanelor private de libertate și răspunsul imediat al personalului în situații de urgență”, se mai arată în comunicatul IPJ Galați.

Tânărul ajunsese în arest preventiv după ce, anterior, a atacat unlivrator de băuturi alcoolice. Acesta a folosit un cuțit pentru a amenința victima și a sustras pachetul cu băuturi. În încercarea de a-și ascunde identitatea, suspectul a folosit documente false, dar a fost ulterior prins de poliție.

Victima, un tânăr originar din Republica Moldova, s-a prezentat la secția de Poliție pentru a depune plângere, ceea ce a condus la identificarea și reținerea agresorului. Judecătoria Galați a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie.