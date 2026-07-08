Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că a analizat cea mai virală postare publicată de el în 2026, un mesaj despre liderul AUR, George Simion, și susține că reacțiile din secțiunea de comentarii au urmat un tipar coordonat.

Politicianul spune că postarea intitulată „Lupul își schimbă părul, dar năravul ba!”, publicată în urmă cu două săptămâni, a generat 3.060 de comentarii, de aproape 18 ori mai multe decât media paginii sale de Facebook.

Potrivit lui Virgil Popescu, postarea a strâns de 17,5 ori mai multe comentarii decât media înregistrată de pagina sa în ultimele 90 de zile.

„Acum două săptămâni am scris despre George Simion: «Lupul îşi schimbă părul, dar năravul ba!». Ei bine, după o reţetă pe care am mai văzut-o şi la alte postări în care îi critic pe extremişti, am strâns 3.060 de comentarii, adică de 17,5 ori peste media paginii mele din ultimele 90 de zile (175 de comentarii/postare). Le-am analizat şi am făcut o radiografie exactă a modului în care reacţionează ecosistemul pro-AUR când e lovit direct”, a scris europarlamentarul pe Facebook.

Acesta afirmă că postările sale pe teme precum energia sau fondurile europene generează, de regulă, între 50 și 200 de comentarii.

Virgil Popescu susține că majoritatea comentariilor s-au concentrat pe câteva teme recurente.

„Este clar că de fiecare dată când atinge un nume central al ecosistemului advers – Simion, Putin, apărătorii Rusiei – valul de comentarii e de 10-20 de ori peste normal”, afirmă acesta.

Potrivit eurodeputatului, cele mai frecvente mesaje au vizat războiul din Ucraina și relația cu Rusia și NATO, tema „turul doi înapoi”, precum și acuzații la adresa PNL, PSD și USR, prezentate drept un „bloc unic”.

El susține că numeroase comentarii au avut ca scop apărarea lui George Simion.

„Întrebarea mea e: de ce simte acest mecanism nevoia să sară de fiecare dată în apărarea lui George Simion precum o mamă care îşi apără copilul? Ce anume apără, de fapt? Un lider politic sau un produs care nu trebuie lăsat să cadă?”, a transmis Virgil Popescu.

Virgil Popescu afirmă că analiza ritmului în care au fost publicate comentariile indică o mobilizare organizată.

Potrivit acestuia, jumătate dintre comentarii au fost postate în primele 18 ore, iar 80% în decurs de 26 de ore. De asemenea, 2.164 dintre cele 3.060 de comentarii ar fi fost publicate într-o singură zi.

Europarlamentarul susține că a identificat 223 de intervale de câte cinci minute în care au fost postate cel puțin cinci comentarii consecutive, iar în 99 dintre aceste intervale au apărut peste zece comentarii.

„În plus, am identificat 223 de ferestre de 5 minute cu cel puţin 5 comentarii consecutive, dintre care 99 cu peste 10. Vârful – 29 de comentarii în 5 minute, de la 27 de utilizatori diferiţi – a picat la ora 08:20, într-o singură dimineaţă”, a precizat acesta.

În final, europarlamentarul afirmă că reacțiile nu au fost spontane și susține că ar fi fost generate prin distribuirea postării pe grupuri de comunicare.

„Aşa arată radiografia unui val mobilizat, cu temele lui exacte, cu ora lui de pornire, cu viteza lui de propagare. De fiecare dată când cineva scrie că reacţia e «organică» sau că «românii sunt sătui», cifrele astea spun altceva: că totul a fost atent coordonat, pornit dintr-un canal, probabil Telegram, cu teme clar stabilite, activate într-o fereastră de câteva ore ale dimineţii. Nu mă opresc aici, puteţi comenta în continuare, e plăcerea mea să vă divulg reţeta”, a transmis Virgil Popescu.