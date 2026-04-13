Șomerii care se angajează în alte localități primesc peste 2.500 de lei lunar pentru transport

Muncitori. Sursă foto: Unsplash
Republica Moldova. Statul introduce, în 2026, o indemnizație lunară de peste 2.500 de lei pentru șomerii care se angajează în alte localități decât cea de domiciliu, măsura fiind menită să stimuleze mobilitatea forței de muncă și să reducă deficitul de personal din anumite regiuni.

Sprijinul va fi acordat timp de șase luni și este destinat persoanelor înregistrate la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, care își găsesc un loc de muncă într-o altă localitate și semnează un contract de muncă pe o perioadă de cel puțin șase luni, inclusiv cu normă parțială.

Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care a subliniat că măsura vine ca răspuns la o problemă reală de pe piața muncii, nepotrivirea dintre oferta de joburi și distribuția geografică a forței de muncă.

„Există locuri de muncă disponibile, dar nu întotdeauna în localitatea în care trăim. De aceea, am creat o măsură care să sprijine oamenii să se angajeze în alte localități. Este o măsură pentru stimularea mobilității forței de muncă. Scopul este să reducem distanța dintre oportunități și oameni”, a declarat ministru.

Cum va fi vremea în București în a doua și a treia zi de Paște. ANM a anunțat vânt puternic în Caraș-Severin și alte câteva zone
Roboții Uber Eats aduc tensiuni pe străzile din Philadelphia. Locuitorii reacționează agresiv
Datele Ministerului arată că mecanismul nu este unul nou, dar urmează să fie extins și consolidat. În anul precedent, peste 200 de persoane au beneficiat de această formă de sprijin, cele mai frecvente rute de navetă fiind între raioanele Cimișlia, Anenii Noi, Strășeni și Ialoveni.

Autoritățile consideră că astfel de exemple demonstrează că oamenii sunt dispuși să se deplaseze pentru un loc de muncă stabil, dacă primesc un sprijin minim pentru acoperirea costurilor de transport.

„Prin această măsură sprijinim oamenii să meargă acolo unde există locuri de muncă și să încerce să-și construiască un viitor profesional aici, acasă” a subliniat Plugaru.

Peste 5.000 de persoane angajate în 2026

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, de la începutul anului și până în prezent, 5.083 de persoane au fost încadrate în câmpul muncii, dintre care 1.276 sunt șomeri.

Cifrele indică o activizare a pieței muncii, dar și o nevoie continuă de politici care să încurajeze angajarea, mai ales în rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Pentru anul 2026, autoritățile și-au propus un obiectiv ambițios: sprijinirea angajării a 25.000 de persoane la nivel național. Acest obiectiv vine în continuarea unui trend pozitiv înregistrat anul trecut, când peste 20.000 de oameni au fost plasați în câmpul muncii prin intermediul ANOFM, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 20% față de anul 2024.

14:22 - Cum va fi vremea în București în a doua și a treia zi de Paște. ANM a anunțat vânt puternic în Caraș-Severin și alte ...
14:11 - Roboții Uber Eats aduc tensiuni pe străzile din Philadelphia. Locuitorii reacționează agresiv
14:01 - Ce plante de apartament sunt ușor de întreținut și cum le îngrijești corect
13:49 - Fiica lui Trump, Ivanka, are un aranjament locativ neobișnuit, după moartea mamei ei
13:41 - Coreea de Sud se apropie de un acord energetic cu Kazahstanul pentru importuri de petrol
13:35 - Victoria opoziției din Ungaria, salutată la Chișinău. Maia Sandu mizează pe un nou început în relațiile bilaterale

Îți transformi copiii în monștri? Adevărul dur despre societatea „de unică folosință”
Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
