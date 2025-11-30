Pensionari speciali ai MAI care conduc sediile de poliție locale. Încasează două venituri de la buget

O parte semnificativă a polițiilor locale din țară sunt conduse de foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne care beneficiază de pensii speciale, încasând astfel două venituri de la buget. Interdicția cumulului pensiei cu salariul ar lăsa mai multe poliții locale fără conducere, în timp ce instituțiile „de forță” ale primăriilor primesc tot mai multe atribuții, potrivit Libertatea.

Poliția Locală din Buftea, județul Ilfov, este condusă de Mihai Ion, pensionar MAI. În 2024, acesta a încasat de la Primăria Buftea 97.119 lei și de la Casa de Pensii a MAI 77.000 lei.

La Pitești, șeful Poliției Locale este Gabriel Cosmin Gherghe, fost șef al IPJ Vâlcea și adjunct al Poliției Argeș, recent pensionat. În subordinea sa se află mai mulți șefi de serviciu, inclusiv Marius Ionel Călin, pensionar MApN și fost angajat al STS.

La Giurgiu, chestorul în rezervă Mihai Cristinel Brătan conduce Poliția Locală de aproape cinci ani, cu venituri de 161.000 lei de la Primărie și peste 200.000 lei din pensie. Soția lui, pensionară MAI, este angajată la Poliția de Frontieră. În Slatina, șeful Poliției Locale este Ionică Cristinel Rădoi, fost adjunct al IPJ Olt și ofițer specialist la Direcția Generală Anticorupție.

La Iași, Poliția Locală este condusă de Liviu Zanfirescu, cu salariu de 131.081 lei și pensie MAI de 146.098 lei, iar soția sa, Doina Zanfirescu, are pensie MAI de 61.350 lei și salariu de 19.288 lei la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte. Adjunctul Georgel Grumeza are un venit anual de 90.705 lei și pensie MAI de 94.616 lei, iar șef serviciu Aurel Harabulă are salariu de 117.435 lei și pensie MAI de 78.624 lei. Polițiști locali pensionari sunt Mihai Apetrei (pensie MApN) și Cristinel Gavriluță (pensie MAI).

La Bârlad, Vasile Chelaru este director executiv al Poliției Locale din 2017, cu salariu anual de 88.154 lei, normă de hrană de 15.600 lei și pensie MAI de 133.002 lei. La Onești, Lucian Nastasiu, comisar-șef în rezervă, este director executiv al Poliției Locale din 2021, cu venituri salariale de 103.121 lei și pensie MAI de 102.192 lei.

La Vaslui, Sorin Catană a fost șef al Poliției Locale din 2012, iar Paulică Neamțu, fost polițist și fost lider al sindicatului polițiștilor din Vaslui, este șef al Serviciului Ordine Publică. La Galați, Marius Antonel Dobrea este șeful Poliției Locale, cu pensie MAI de 116.448 lei și venituri de 137.125 lei și este finul primarului din oraș, Ionuț Pucheanu. Adjunctul Petrică Hahui are pensie MAI de 140.768 lei și venituri de 113.829 lei.

Directorul executiv Florin Claudiu Bălbărău are pensie MAI de 128.400 lei și venit anual de 111.784 lei,Vasile Ioniță, șef birou, are pensie MAI de 106.444 lei și venituri salariale de peste 60.000 lei; Costel Marinel Rubică, șef serviciu, are pensie MAI de 98.400 lei, salariu de 77.660 lei, normă de hrană de 15.758 lei și vouchere de vacanță de 1.450 lei.

La Timișoara, Attila Hajdu este director general al Poliției Locale (salariu 124.044 lei, normă de hrană 17.568 lei, pensie MAI 83.772 lei), iar adjunctul Dumitru Domăsnean Urechiatu are salariu 112.091 lei, normă de hrană 15.328 lei și pensie MAI 123.540 lei. La Arad, Adrian Toma conduce Poliția Locală cu venituri salariale 122.047 lei, alte venituri 28.000 lei, venituri universitare 11.507 lei și pensie 141.000 lei.

La Baia Mare, Daniel Marius Velea are venituri IPJ 18.055 lei și pensie MAI, soția sa 122.422 lei; la Satu Mare, Vasile Chișlucă are salariu 132.468 lei, normă 4.050 lei, indemnizație 19.070 lei și pensie MAI 147.960 lei. La Cluj-Napoca, Marcel Nicu Bonțidean are salariu 122.119 lei, pensie MAI 151.700 lei, normă 15.328 lei, adjunctul Constantin Deaconu salariu 13.000 lei/lună și pensie MAI 10.000 lei/lună.

La Brașov, Mădălin Florian Șuraru are venit 114.623 lei, iar adjunctul Marian Șerban este pensionar MAI. La Turda, Valer Moldovan are salariu 120.163 lei și pensie MAI 143.160 lei, iar subordonații pensionari primesc între 35.640 și 118.902 lei. La Sebeș, Nicolae Cănija are salariu 88.423 lei și pensie MAI 100.680 lei, iar la Orăștie, Dumitru Marius Moș are salariu 68.997 lei și pensie MAI 87.387 lei.