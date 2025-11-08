Economie

Primele taxe care golesc buzunarele românilor în 2026

Primele taxe care golesc buzunarele românilor în 2026
Nici nu s-a terminat 2025 că și știm cum începem anul viitor. 2026 începe cu impozite mai mari pentru proprietăți, dividende și autovehicule. Guvernul a modificat legislația fiscală, iar primăriile pot ridica taxele locale cu până la 70%.

Impozitele pe proprietăți pot crește considerabil

Anul 2026 aduce prima undă importantă de taxe pentru milioane de români. Noua legislație oferă primăriilor libertatea de a ridica impozitele locale mult peste nivelul actual, în încercarea de a crește veniturile administrației publice.

Pentru proprietarii de locuințe, efectele sunt imediate. Un apartament obișnuit de trei camere, care în 2025 a generat un impozit anual de 198 de lei, poate ajunge la peste 350 de lei dacă autoritățile locale adoptă majorarea maximă prevăzută de lege. Măsura este opțională pentru primării, însă numeroase administrații locale analizează deja scenariile prin care pot compensa bugetele afectate de cheltuieli mărite și investiții blocante.

Ghișeu

Costuri mai mari pentru mașini și terenuri

Aceeași regulă se aplică și pentru proprietarii de autovehicule sau terenuri. Impozitele auto, deși modeste în majoritatea orașelor, pot ajunge cu zeci de procente mai mari în 2026.

Pentru o mașină obișnuită, majorările pot părea reduse pe hârtie, însă un proprietar cu două sau trei autovehicule va simți diferența în bugetul anual.

În interiorul primăriilor, discuțiile sunt deja intense: unele orașe mari pregătesc taxe suplimentare pentru mașinile vechi și foarte poluante, în contextul în care nivelul de emisii urban a devenit subiect sensibil.

Impozitul pe dividende trece la 16%

O altă taxă care intră în vigoare din 1 ianuarie 2026 este cea pe dividende. Impozitul crește de la 10% la 16%, ceea ce înseamnă că valoarea netă încasată de investitori scade cu aproape o treime.

Economiștii văd măsura ca pe o încercare de echilibrare bugetară. Totuși, există discuții în mediul financiar că acest nivel de taxare ar putea fi extins în timp și la alte categorii de venit, dacă politicile fiscale vor continua în această direcție.

Facturile la energie cresc odată cu taxele

Românii nu încep 2026 doar cu impozite mai mari. Piața energiei continuă să se ajusteze după liberalizare, iar prețurile cresc treptat.

În noiembrie 2025, autoritățile au aprobat majorarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, un cost inclus direct în factura de energie electrică.

Deși procentul pare mic, impactul cumulat cu taxele mai mari se simte. Consumatorii casnici se plâng că nu mai reușesc să reducă facturile nici măcar prin economii sau consum responsabil.

Guvernul mizează pe creștere economică în 2026

Autoritățile transmit însă că aceste creșteri de taxe sunt temporare și că 2026 ar trebui să fie un an al revenirii economice.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că inflația ar urma să revină la aproximativ 3% până la finalul anului viitor și că România nu va intra în recesiune.

Oficialul afirmă că absorbția fondurilor europene va rămâne motorul principal al economiei, iar consolidarea bugetară va permite investiții mai mari în infrastructură și servicii publice.

„Inflația e mare azi, dar ea revine la finalul anului 2026 la 3%. Nu o să avem recesiune în acest an. Cu cât absorbim mai mulți bani, cu atât se va reflecta și în creșterea economică. [...] Cred sincer că România își va reveni”, a declarat ministrul.

