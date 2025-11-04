Urmează o nouă tranșă pe cardurile de alimente. Când intră banii și ce se schimbă din 2026

Peste un milion de români au primit deja prima plată prin cardurile pentru alimente, iar alte 200.000 de carduri sunt în curs de livrare prin Poșta Română, a anunțat marți ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

„Cardurile de alimente vor avea două încărcări în anul acesta. Prima încărcare am făcut-o deja. Peste un milion de carduri au fost încărcate şi aceste plăţi au fost făcute luna trecută. A doua plată de 125 de lei este în luna decembrie, aşa cum am anunţat. Folosesc această ocazie pentru a face nişte precizări care sunt importante”, a declarat ministrul.

Dragoș Pîslaru a explicat că, în urma modificărilor făcute la finalul anului trecut, numărul persoanelor eligibile pentru sprijin a scăzut semnificativ.

„După un an electoral 2024 în care s-au folosit destul de multe plăţi către populaţia vulnerabilă şi în care cardurile acestea au ajuns la aproximativ 2,3 milioane de oameni, repet, un an electoral, luaţi în calcul ce vă spun pentru că este important, la sfârşitul anului 2024 Guvernul de atunci, realizând că nu mai sunt bani, nici bani europeni pentru a putea acoperi aceste lucruri, au redus eligibilitatea numai la anumite categorii, cum ar fi cei care au indemnizaţii sociale, 1.281 de lei şi persoanele cu venituri de sub 2.000 de lei, ceea ce face ca populaţia eligibilă pentru a primi plăţile acestea pentru anul 2025 să se reducă de la 2,3 milioane de oameni la 1,2 milioane de oameni. Eu ce am făcut a fost să mă asigur că reuşesc să pun cap la cap resursele ca să plătesc pe baza legislaţiei pe care am găsit-o aceste 1,2 milioane de persoane vulnerabile”, a spus ministrul.

Întrebat despre situația celor 200.000 de persoane care nu au primit încă ajutorul, Dragoș Pîslaru a precizat că acestea vor primi cardurile în scurt timp, fiind deja în curs de distribuire de către Poșta Română.

Ministrul a mai anunțat că, începând cu anul 2026, dorește să schimbe complet modul în care statul acordă sprijinul social. În locul plăților directe, vor fi organizate echipe comunitare care vor merge la domiciliul persoanelor vulnerabile și le vor oferi acces la servicii sociale, medicale și alimentare.

„Aceste echipe ar urma să meargă acasă la persoanele vulnerabile şi să le ajute cu tot ce are statul ca servicii şi programe, inclusiv alimente şi servicii medicale”, a explicat Pîslaru.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a făcut aceste declaraţii în cadrul conferinței „Bugetul şi fiscalitatea 2026: Efectele fiscalităţii şi aşteptările economiei”, organizată marți de CursDeGuvernare.