Cum vor arăta noile bancnote euro ale Bulgariei. Intră în circulație de la 1 ianuarie

Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, și Dimitar Radev, guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, au dezvăluit pentru prima dată designul noilor bancnote euro care vor intra în circulație începând cu 1 ianuarie 2026. Evenimentul a marcat finalizarea procesului de aderare a Bulgariei la moneda unică europeană.

Noile bancnote, care vor fi disponibile în cupiuri de 5, 10, 20, 50, 100 și 200 de euro, simbolizează, potrivit oficialilor, integrarea completă a Bulgariei în zona euro. În discursul său, Christine Lagarde a lăudat eforturile autorităților de la Sofia, afirmând că țara „a ajuns la finalul unui proces care a necesitat mulți ani de muncă, reforme dificile și așteptări mari”.

Ea a recunoscut că o parte a populației rămâne reticentă în fața schimbării, subliniind însă că astfel de reacții sunt firești în toate statele care au adoptat euro. „Sprijinul pentru moneda unică este la un nivel record de 83% în rândul europenilor. Bulgaria va deveni în curând parte a acestei comunități care recunoaște moneda euro ca fiind proprie”, a spus Lagarde.

Guvernatorul Dimitar Radev a mulțumit instituțiilor europene pentru sprijinul acordat și a subliniat că Bulgaria se află în fața unui moment definitoriu.

„Ne aflăm acum în etapa finală a drumului nostru către zona euro. Acest succes reflectă eforturile consecvente pentru consolidarea stabilității financiare și aprofundarea integrării noastre în Uniunea Europeană”, a declarat Radev.

El a menționat că armonizarea cadrului legislativ și instituțional al Bulgariei cu standardele zonei euro s-a realizat în urma unor reforme majore, susținute de partenerii europeni. „Credem că o Europă mai puternică și mai integrată aduce beneficii tuturor membrilor săi. Vizita dumneavoastră de astăzi reafirmă hotărârea noastră de a contribui în continuare la dezvoltarea zonei euro”, i s-a adresat el lui Lagarde.

Radev a atras atenția asupra provocărilor bugetare cu care se confruntă statul, amintind că, deși Bulgaria a fost apreciată pentru prudența fiscală și datoria publică redusă, în ultimii ani s-a observat o slăbire treptată a disciplinei financiare. „Trebuie să inversăm această tendință. Consolidarea controlului, limitarea cheltuielilor și investițiile în creștere pe termen lung sunt abordările macroeconomice corecte. Alternativa — majorarea taxelor și creșterea datoriei — generează riscuri economice și politice grave”, a declarat guvernatorul.

Acesta a arătat că bugetul pentru 2026 va fi un test esențial pentru menținerea stabilității fiscale, menționând și principalele date economice actuale: creștere de 3%, inflație de 3,4%, șomaj de 3,9%, datorie publică de 29,3% din PIB și deficit bugetar de 4% pentru 2025. „Bulgaria are o bază solidă care trebuie menținută pentru a asigura sustenabilitatea și progresul continuu”, a concluzionat Radev.

Guvernatorul a confirmat că bancnotele și monedele euro au fost deja tipărite și vor fi disponibile din primele ore ale zilei de 1 ianuarie 2026. Banca Națională a Bulgariei, în colaborare cu BCE și băncile centrale din zona euro, va gestiona distribuția numerarului în condiții de siguranță.

În prima lună de la trecerea la moneda unică, va exista o perioadă de circulație dublă, în care atât leva, cât și euro vor fi acceptate ca mijloace de plată. „Toate plățile electronice și digitale vor trece automat la euro din primul moment, asigurând o tranziție fără probleme pentru toți cetățenii”, a explicat Radev.

În încheiere, guvernatorul Dimitar Radev a transmis populației un mesaj de calm și încredere: „Nu este nevoie de pregătiri extraordinare sau de acțiuni suplimentare. Totul este organizat pentru un început sigur și fără sincope al apartenenței Bulgariei la zona euro”, a spus el, în aplauzele participanților la conferință.