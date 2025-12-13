Traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi reluat în ambele sensuri în perioada sărbătorilor

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu anunţă că, începând cu 18 decembrie, traficul rutier pe tronsonul aflat în reparaţii al Podului Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi reluat în ambele sensuri, facilitând astfel circulaţia între România şi Bulgaria.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu a anunţat că, începând cu 18 decembrie, traficul rutier pe tronsonul aflat în reparaţii al Podului Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi reluat în ambele sensuri. Măsura vizează facilitarea circulaţiei între România şi Bulgaria, asigurând un tranzit fluent pentru participanţii la trafic.

Potrivit comunicatului Poliţiei de Frontieră, reluarea traficului este valabilă până pe 8 ianuarie 2026. În această perioadă, lucrările vor fi suspendate pentru a permite circulaţia în condiţii de siguranţă, având în vedere fluxul sporit al vehiculelor în contextul sărbătorilor de iarnă.

Până pe 18 decembrie, traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse este dirijat alternativ cu semafor, ca urmare a lucrărilor de reabilitare efectuate de partea bulgară. Măsura asigură desfăşurarea în siguranţă a circulaţiei pe tronsonul afectat de lucrări.

Potrivit sursei citate, lucrările vor fi reluate începând cu 8 ianuarie 2026, pe sensul de mers către Bulgaria. Măsura marchează continuarea procesului de reabilitare, menţinând în acelaşi timp siguranţa participanţilor la trafic.

Constructorii bulgari desfășoară lucrări de consolidare pe Podul Prieteniei de aproape doi ani, pe un tronson de 1,1 kilometri, vizând înlocuirea plăcii podului, pavajul asfaltic și elementele metalice ale benzii de circulație, cu un cost estimat la 22 de milioane de euro. România a finalizat reparațiile părții sale în perioada 2015–2016, prin reabilitarea sistemului rutier și vopsirea tablierului metalic.

Podul Giurgiu–Ruse, cu o lungime de peste 2 kilometri și deschis în 1954, reprezintă cea mai importantă legătură rutieră dintre Bulgaria și România. Zilnic îl traversează mii de automobile și aproximativ 1.000 de TIR-uri, iar în sezonul estival fluxul crește cu peste un milion de români care călătoresc către Grecia.