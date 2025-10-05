Social

Poliția de Frontieră a anunțat reluarea traversării cu bacul pe ruta Bechet – Oryahovo

Poliția de Frontieră a anunțat reluarea traversării cu bacul pe ruta Bechet – OryahovoSursă foto: Captură de ecran Youtube
Traversarea cu bacul pe ruta Bechet (România) – Oryahovo (Bulgaria) a fost reluată începând cu 5 octombrie 2025, anunță Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF). Decizia vine după ce traseul a fost supsendat  temporar din cauza debitului scăzut al Dunării și condițiilor meteorologice nefavorabile.

Traversarea cu bacul pe ruta Bechet-Oryahovo este din nou disponibilă

Într-un comunicat emis de IGPF, autoritățile române precizează că operatorul bulgar al bacului a informat Administrația Porturilor Dunării Fluviale – Agenția Bechet despre reluarea activității. Astfel, traversarea mijloacelor de transport și a persoanelor pe ruta Oryahovo – Bechet a fost repusă în funcțiune.

„Activitatea fusese temporar suspendată începând cu data de 01.10.2025, măsura fiind dispusă din cauza debitului scăzut al fluviului Dunărea, precum și a condițiilor meteorologice nefavorabile”, se arată în comunicatul emis de IGPF.

Suspendarea temporară a traversării cu bacul fusese instituită pe 1 octombrie 2025, din cauza debitului scăzut al fluviului Dunărea și a condițiilor meteorologice nefavorabile, care reprezentau riscuri pentru siguranța navigației.

Mai multe persoane au fost depistate datorită colaborării cu partenerii din Schengen

Pe lângă reluarea traversării cu bacul, Poliția Română a făcut publice și date privind activitatea desfășurată în perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2025.

În această perioadă, autoritățile au depistat 507 persoane, 42 de autovehicule și 68 de documente care făceau obiectul unor semnalări în Sistemul Informatic Schengen. Dintre acestea, 374 de persoane au fost localizate pe teritoriul României, ca urmare a schimbului de informații prin Biroul SIRENE.

Au fost puse în aplicare mai multe mandate europene de arestare

Au fost puse în aplicare 15 mandate europene de arestare și au fost identificate 39 de persoane cu refuzul intrării sau șederii în Spațiul Schengen.

Printre acestea, 178 de persoane căutate în proceduri judiciare și 7 persoane semnalate ca dispărute. Totodată, 133 de persoane căutate de autoritățile române au fost depistate în străinătate. Poliția de Frontieră a precizat că rămâne la dispoziția cetățenilor pentru informații actualizate privind circulația între România și Bulgaria.

 

 

 

