Doar 10% dintre maşinile din România au CASCO. Despăgubirile zilnice ajung la 6,7 milioane lei

Sursă foto: Freepik
În primele nouă luni ale anului trecut, companiile de asigurări din România au plătit, în medie, despăgubiri pentru 754 de dosare CASCO pe zi, valoarea medie a plăților zilnice atingând aproximativ 6,7 milioane de lei, potrivit datelor publicate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

Majoritatea vehiculelor din România nu sunt asigurate CASCO

În primele nouă luni ale anului trecut, companiile de asigurări au achitat, în medie, despăgubiri pentru 754 de dosare de daună CASCO pe zi, aferente vehiculelor asigurate. Valoarea medie a plăților zilnice s-a ridicat la aproximativ 6,7 milioane de lei, potrivit datelor publicate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

În prezent, doar aproximativ unul din zece vehicule din România este protejat printr-o poliță CASCO, ceea ce înseamnă că majoritatea proprietarilor auto rămân expuși unor pierderi financiare semnificative în cazul producerii unor evenimente nedorite. În funcție de vechimea autovehiculului, pot fi identificate soluții adecvate pentru prevenirea pierderilor financiare, fiind necesară consultarea specialiștilor.

Despăgubiri CASCO ridicate în urma accidentelor și riscuri sporite în sezonul rece

Cele mai mari despăgubiri CASCO sunt asociate avariilor produse în urma accidentelor rutiere și incendiilor, majoritatea evenimentelor având loc pe teritoriul României. Totodată, au fost înregistrate și daune semnificative în afara granițelor, în special în țări precum Ungaria, Italia și Germania, aspect care evidențiază importanța protecției extinse oferite de polițele CASCO, inclusiv în contextul mobilității internaționale.

Polița RCA

Polița de asigurare pentru răspundere civilă auto (RCA). Sursa foto: pixabay.com

Potrivit UNSAR, importanța unei polițe CASCO devine mai evidentă în sezonul rece, când riscurile asociate utilizării vehiculelor cresc semnificativ din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Poleiul, zăpada, vizibilitatea redusă, temperaturile extreme sau fenomenele naturale precum căderile de copaci, gheață sau grindină pot genera accidente și avarii, iar polița CASCO reprezintă un instrument esențial de protecție financiară.

Despăgubiri zilnice semnificative pe piața asigurărilor din România

Reprezentanții UNSAR arată că puțini români ar putea suporta pagubele rezultate în urma unui accident sau a unui incendiu, iar protecția financiară oferită de asigurări este esențială în fața evenimentelor neprevăzute. Potrivit Alinei Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR, riscurile sunt mai ridicate în perioadele cu expunere crescută, precum sezonul rece.

Înființată în 1994, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 22 de companii care concentrează peste 90% din piața locală de asigurări. UNSAR are ca obiectiv reprezentarea intereselor asigurătorilor, participarea la îmbunătățirea cadrului legislativ și promovarea industriei, fiind din 2007 membru al Insurance Europe, în condițiile în care asigurătorii din România achită despăgubiri de aproximativ 6,5 milioane de euro zilnic.

