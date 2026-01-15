Înhumarea nu va mai necesita certificatul de deces. Guvernul schimbă regulile

Republica Moldova. Pentru familiile care își pierd o rudă, drumurile între instituții și solicitarea actelor nu vor mai fi o povară suplimentară. Rudele persoanelor decedate nu vor mai fi obligate să prezinte certificatul de deces pentru a obține permisiunea de înhumare, după ce Guvernul a aprobat, pe 14 ianuarie, un pachet de modificări la Regulamentul cu privire la cimitire.

Măsura face parte din procesul de adaptare a cadrului normativ la noua legislație privind actele de stare civilă și din angajamentele asumate pentru digitalizarea serviciilor publice. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a explicat că noile modificări vor permite utilizarea documentelor de stare civilă în format electronic în procedurile administrative.

„Prin intermediul respectivului proiect se va asigura recunoașterea și utilizarea documentelor de stare civilă emise în format electronic în cadrul unei proceduri administrative, precum și simplificarea și eficientizarea procedurilor de confirmare a faptelor și a evenimentelor de stare civilă pentru cetățeni”, a declarat Vladislav Cojuhari.

Potrivit noilor reguli, înregistrarea decesului se va face „din oficiu”, prin intermediul Sistemului informațional „Acte de stare civilă”, fără solicitarea expresă a familiei. Datele vor fi preluate automat din Sistemul informațional „Constatarea medicală a nașterii și decesului” (eCMND).

În aceste condiții, rudele nu vor mai trebui să se deplaseze la secțiile de stare civilă sau la primărie pentru eliberarea certificatului de deces.

Nota de fundamentare a proiectului precizează clar ce documente vor fi considerate suficiente pentru procedurile administrative:

„Dovada înregistrării constatării medicale a decesului în SI eCMND o constituie „Avizierul privind decesul” sau, după caz, un alt document medical din care rezultă înregistrarea constatării medicale a decesului și nu se mai impune prezentarea unui certificat de deces (sau a unui extras de pe actul de deces)”, a menționat ministru.

Pachetul de decizii aprobat pe 14 ianuarie prevede și abrogarea unei hotărâri mai vechi privind înregistrarea copiilor nou-născuți. Odată cu intrarea în vigoare a noii legislații privind actele de stare civilă, a fost eliminat principiul teritorial.

Astfel, nașterea unui copil poate fi înregistrată la oricare dintre autoritățile abilitate, indiferent de localitatea unde a avut loc evenimentul.

Pentru a reduce riscul ca documentele moldovenești să nu fie recunoscute peste hotare, Guvernul a decis că vor putea fi apostilate doar actele de stare civilă emise după 8 februarie 2008.

Anterior acestei date, documentele erau completate manual, fiind frecvente erori de transliterare, ortografie și inconsecvențe de evidență.

Ministrul Justiției a subliniat că „aprobarea respectivului proiect va facilita accesul cetățenilor la serviciile publice și va asigura alinierea cadrului normativ la realitățile tehnologice actuale”.

Modificările la Legea privind actele de stare civilă au intrat în vigoare la 1 noiembrie 2025, iar Guvernul are la dispoziție patru luni pentru a aduce în concordanță toate actele normative subsecvente.