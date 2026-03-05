Cei care au mizat pe atacul israeliano-american din Iran pe Polymarket au câștigat

Mai multe conturi active pe platforma de pariuri predictive Polymarket au înregistrat câștiguri cumulate de aproximativ 1,2 milioane de dolari, după ce au mizat pe probabilitatea unui atac al Statele Unite ale Americii asupra Iran, informează futurism.com.

Potrivit datelor publice disponibile pe platformă, utilizatorii respectivi au plasat pariuri înainte ca situația din regiune să escaladeze, speculând că Washingtonul va recurge la o acțiune militară. Odată cu evoluția evenimentelor și creșterea tensiunilor geopolitice, cotele s-au modificat semnificativ, iar pozițiile deschise anterior au devenit extrem de profitabile.

Mai exact, conturi anonime de pe platforma de pariuri pe blockchain Polymarket au obținut profituri uriașe, de peste 1,2 milioane de dolari, după ce au pariat că administrația președintelui Donald Trump va lansa o serie de atacuri militare asupra Iranului, potrivit analizelor publicate de firme specializate în monitorizarea tranzacțiilor crypto.

În zilele premergătoare loviturilor aeriene de la sfârșitul lunii februarie, cel puțin șase conturi nou create și fără istoric de activitate anterioară au pariat masiv pe o lovitură americană până pe 28 februarie.

Aceste poziții s-au dovedit câștigătoare după ce SUA și Israelul au început bombardamentele asupra Teheranului și altor orașe, eveniment ce a marcat escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Traderii misterioși au plasat majoritatea pariurilor cu puțin timp înainte ca primele rapoarte despre atacuri să ajungă în mass-media, ceea ce a stârnit îngrijorări privind posibilitatea ca aceștia să fi avut acces la informații care nu erau încă publice.

„E incredibil că acest lucru este legal, oameni din jurul lui Donald Trump profită de război și de moarte,” a comentat un senator american, reflectând indignarea din rândul unor oficiali din Washington.

Potrivit Bloomberg, șase conturi create recent au mizat exclusiv pe momentul în care fostul președinte american Donald Trump ar urma să ordone un atac asupra Iranului. Toate profilurile au fost deschise luna trecută și au plasat pariuri cu doar câteva ore înainte ca primele bombardamente să lovească capitala iraniană, Teheran.

Unul dintre conturi a ratat inițial estimarea, anticipând o intervenție militară mai devreme decât s-a produs în realitate. Ulterior însă, un pariu de peste 26.000 de dolari pe varianta unui atac programat sâmbătă s-a dovedit extrem de profitabil, generând câștiguri de peste 174.000 de dolari.

Dezvăluirile au stârnit reacții dure în rândul politicienilor americani. Senatorul Chris Murphy a calificat situația drept revoltătoare, susținând într-o postare pe platforma Bluesky că este inacceptabil ca persoane din anturajul lui Trump să obțină profituri dintr-un conflict armat. Democratul din Connecticut a anunțat că va propune o inițiativă legislativă pentru a interzice astfel de practici.

Interesul pentru pariurile legate de conflictul din Iran nu s-a limitat la aceste conturi suspecte. Platforma Polymarket a raportat că volumul tranzacțiilor pentru un singur contract privind momentul atacurilor atribuite lui Trump s-a apropiat de pragul de 90 de milioane de dolari, semn al unei mobilizări masive a utilizatorilor atrași de speculațiile geopolitice.

Mai mult, Nicolas Vaiman, CEO al Bubblemaps, a explicat pentru Bloomberg că astfel de platforme sunt printre primele instrumente care permit pariuri directe pe evenimente geopolitice. În situații de război sau conflict, a avertizat acesta, informațiile pot circula într-un cerc restrâns înainte de a deveni publice, oferind un avantaj semnificativ celor care le dețin din timp.

Situația capătă accente și mai îngrijorătoare în contextul în care Polymarket permite plasarea de pariuri în mod anonim, prin intermediul criptomonedelor. Acest mecanism îngreunează considerabil depistarea eventualelor cazuri de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate, cu atât mai mult intervenția autorităților.

Potrivit lui Nicolas Vaiman, simplul fapt că platforma solicită, în general, doar un portofel digital pentru efectuarea tranzacțiilor oferă utilizatorilor un grad ridicat de anonimat. În aceste condiții, persoanele care dispun de informații sensibile ar putea fi tentate să acționeze anticipat, profitând de lipsa unor bariere stricte de identificare.

În contrast, principalul rival al Polymarket, Kalshi, funcționează sub supravegherea Comisia de Tranzacționare a Contractelor Futures cu Mărfuri din SUA și impune proceduri clare de verificare a identității utilizatorilor.

Diferența de abordare a devenit evidentă recent, când platforma a sancționat un editor video, Artem Kaptur, colaborator al lui James „MrBeast” Donaldson, acuzându-l că ar fi tranzacționat pe baza unor informații privilegiate. Penalizarea a depășit pragul de 20.000 de dolari.

La finalul săptămânii trecute, directorul general al Kalshi, Tarek Mansour, a anunțat anularea unor pariuri legate de înlăturarea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, după confirmarea decesului acestuia în urma unor atacuri.

Într-un mesaj public, Mansour a explicat că platforma nu listează piețe care au ca rezultat direct moartea unei persoane și că regulile sunt concepute pentru a preveni obținerea de profit din astfel de evenimente. Totuși, în opinia sa, există o diferență clară între astfel de instrumente financiare și o piață care stabilește în mod direct moartea cuiva, practică interzisă entităților reglementate din Statele Unite.

Platforma principală a Polymarket operează în afara SUA și, teoretic, nu este accesibilă investitorilor americani, după ce CFTC a sancționat compania cu 1,4 milioane de dolari în 2022, în perioada administrației Joe Biden, pentru funcționarea ca piață de instrumente derivate neînregistrată.

Rămâne însă discutabil dacă această interdicție limitează în mod real potențialele câștiguri ale celor care ar deține informații sensibile din zona apărării. Mai mult, atât Departamentul de Justiție, cât și CFTC, în timpul administrației Donald Trump, au închis discret investigațiile privind compania, fără a formula acuzații, în iulie anul trecut, un semnal că o intervenție rapidă a autorităților de reglementare pare puțin probabilă.