Marco Rubio: Washingtonul a acționat după ce a anticipat represalii iraniene

Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a declarat că Washingtonul a decis să lanseze atacuri majore asupra Iranului în weekend, în operațiunea numătă Epic Fury, după ce a primit informații potrivit cărora activele americane din regiune ar fi urmat să fie vizate ca reacție la o lovitură preventivă israeliană, potrivit Times of Israel, .

Potrivit oficialului american, decizia de a interveni a fost legată de evaluări privind reacția Teheranului la o acțiune militară israeliană.

În fața jurnaliștilor, Rubio a fost întrebat despre „amenințarea iminentă” invocată de administrația de la Washington pentru a justifica lansarea operațiunii. El a precizat: „Amenințarea iminentă a fost că știam că, dacă Iranul era atacat — și credeam că va fi atacat — ar fi venit imediat după noi”.

Secretarul de stat a adăugat că Statele Unite erau la curent cu intențiile Israelului: „Eram conștienți de intențiile Israelului… și am înțeles ce ar însemna asta pentru noi și trebuia să fim pregătiți să acționăm ca urmare a acestui lucru”.

Declarațiile sale au apărut la scurt timp după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a afirmat într-o conferință de presă că lovitura israeliană inițială, care a dus la moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost realizată folosind informații furnizate de serviciile americane.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a asumat în repetate rânduri meritul pentru acea lovitură.

Ulterior, Rubio a sugerat că operațiunea ar fi avut loc oricum, însă momentul ales a fost influențat de circumstanțe. „Dacă am fi așteptat ca ei să ne lovească primii după ce au fost atacați de altcineva, am fi suferit mai multe victime și mai multe decese”, a spus el.

Acesta a completat: „Ar fi existat audieri pe Capitol Hill despre cum știam că acest lucru urma să se întâmple și nu am acționat preventiv pentru a preveni mai multe victime și pierderi de vieți omenești”.

Rubio a declarat că operațiunea „trebuia să aibă loc” și a argumentat că, într-un interval de „aproximativ un an sau un an și jumătate”, Iranul ar fi atins un nivel de capacitate militară care i-ar fi permis să descurajeze orice intervenție externă.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a reacționat pe platforma X, afirmând că șeful diplomației americane „a recunoscut ceea ce știam cu toții: SUA au intrat într-un război la alegere în numele Israelului. Nu a existat niciodată vreo așa-zisă «amenințare» iraniană”.

Acesta a mai scris: „Vărsarea de sânge american și iranian este astfel pe seama celor care pun Israelul pe primul loc”.

Potrivit relatărilor CNN, oficiali ai Pentagonului au precizat ulterior, într-un briefing susținut în fața congresmenilor, că Iranul nu planifica, de fapt, un atac preventiv cu rachete împotriva activelor americane, contrar informațiilor prezentate inițial.

Liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a declarat că explicațiile primite au fost „complet și total insuficiente”. La rândul său, senatorul Mark Warner a afirmat că „nu a existat nicio amenințare iminentă la adresa Statelor Unite ale Americii din partea iranienilor. A existat o amenințare la adresa Israelului”.

Întrebat dacă schimbarea regimului de la Teheran reprezintă un obiectiv, Rubio a spus că acest lucru „nu face parte din scopurile actualei operațiuni militare”.

El a precizat:

„Misiunea și obiectivul nostru sunt distrugerea rachetelor și a capacității de a le produce, precum și a capabilităților lor navale”.

Președintele Trump a menționat anterior și alte obiective, inclusiv limitarea sprijinului acordat de Iran grupărilor aliate și împiedicarea obținerii unei arme nucleare.

În ceea ce privește informațiile despre un atac asupra unei școli primare de fete din sudul Iranului, soldat cu peste 160 de morți, Rubio a declarat că Departamentul Apărării investighează incidentul și a subliniat că Statele Unite „nu ar viza în mod deliberat o școală”.