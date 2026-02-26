Marco Rubio, cere cooperare extinsă în combaterea bandelor criminale în întâlnirea cu liderii din Caraibe

Secretarul de Stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a subliniat miercuri necesitatea unei cooperări mai profunde între Statele Unite și țările din regiunea Caraibelor pentru a combate bandele criminale, în cadrul unei întâlniri cu liderii comunității regionale CARICOM, potrivit Reuters.

Această declarație a avut loc în contextul în care liderii caraibieni și guvernele din regiune își exprimă îngrijorarea privind posibilele efecte ale intensificării presiunii Washingtonului asupra Cubei, printre altele.

Rubio a participat la o întrunire cu ușile închise a Comunității Caraibiene (CARICOM), formată din 15 state membre și cinci membri asociați, desfășurată în Saint Kitts și Nevis.

Pe lângă întâlnirea colectivă, secretarul american a avut și discuții bilaterale cu unii dintre liderii regionali.

În discursul său, Rubio a declarat că administrația americană „oferă prioritate emisferei occidentale, după ce regiunea a fost în mare parte ignorată pentru o perioadă foarte lungă de timp”, potrivit unui transcript al declarațiilor sale.

El a accentuat necesitatea construirii unei „noi dinamici” în regiune, bazate pe parteneriat între Statele Unite și țările caraibiene pentru a face față provocărilor comune.

Un accent major în discuții a fost combaterea criminalității transnaționale și a traficului de droguri, implicând grupări puternic înarmate care operează prin regiune.

Rubio a subliniat: „recunoaștem că multe dintre aceste grupuri cumpără armament din Statele Unite”, și SUA lucrează intens cu agențiile de aplicare a legii pentru a opri acest fenomen.

El a menționat, de asemenea, că administrația americană abordează cu fermitate bandele criminale din Haiti, reflectând preocupări regionale legate de securitate la scară mai largă.

Deși Rubio nu a făcut declarații publice despre Cuba în discursul făcut public, tensiunile legate de această țară au fost un subiect esențial în discuțiile din culise.

Administrația Trump a blocat livrările de petrol către Cuba, ceea ce, potrivit analiștilor, agravează o criză umanitară deja existentă și mărește presiunea asupra guvernului de la Havana, într-un moment în care aliații săi tradiționali se confruntă cu schimbări politice semnificative după înlăturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro la 3 ianuarie.

Într-un gest care pare a fi o relaxare parțială a sancțiunilor, Departamentul Trezoreriei din SUA a anunțat că va permite vânzarea de petrol venezuelean pentru utilizare în Cuba, cu condiția ca tranzacțiile să nu susțină guvernul sau armata cubaneză.

Trezoreria a afirmat că aceasta acțiune este luată „în sprijinul și solidaritatea cu poporul cubanez”. Separat, SUA s-a angajat să ofere 9 milioane de dolari asistență umanitară pentru cetățenii cubanezi, care va fi administrată prin intermediul Bisercii Catolice.

Înainte de sosirea lui Rubio, prim-ministrul Jamaicăi, Andrew Holness, a făcut apel la un răspuns colectiv din partea CARICOM la criza din Cuba.

Holness a subliniat legăturile istorice ale Cubei cu regiunea, evidențiind rolul medicilor și profesorilor cubanezi în insulele caraibiene.

El a avertizat că „suferința umanitară nu servește pe nimeni” și a argumentat că o criză prelungită în Cuba ar putea afecta migrația și securitatea economică în bazinul Caraibelor.

De asemenea, prim-ministrul statului gazdă al summitului, Terrance Drew din Saint Kitts și Nevis, a declarat că CARICOM ar trebui să funcționeze ca un canal pentru dialog în privința viitorului Cubei: „O Cuba destabilizată ne va destabiliza pe toți”, a spus el.

Întâlnirea de la Saint Kitts și Nevis a evidențiat atât eforturile diplomatice ale Statelor Unite de a consolida cooperarea în materie de securitate cu națiunile caraibiene, cât și preocupările profunde ale liderilor regionali privind impactul politicilor americane asupra Cubei.

Discuțiile reflectă o dinamică complexă în relațiile dintre Washington și statele Caraibiene, în special pe teme sensibile precum criminalitatea transnațională, resursele energetice și stabilitatea regională.