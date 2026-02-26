Marco Rubio, cere cooperare extinsă în combaterea bandelor criminale în întâlnirea cu liderii din Caraibe
- Iulia Moise
- 26 februarie 2026, 21:31
Secretarul de Stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a subliniat miercuri necesitatea unei cooperări mai profunde între Statele Unite și țările din regiunea Caraibelor pentru a combate bandele criminale, în cadrul unei întâlniri cu liderii comunității regionale CARICOM, potrivit Reuters.
Această declarație a avut loc în contextul în care liderii caraibieni și guvernele din regiune își exprimă îngrijorarea privind posibilele efecte ale intensificării presiunii Washingtonului asupra Cubei, printre altele.
Discuții pe tema securității și criminalității la întâlnirea din Caraibe
Rubio a participat la o întrunire cu ușile închise a Comunității Caraibiene (CARICOM), formată din 15 state membre și cinci membri asociați, desfășurată în Saint Kitts și Nevis.
Pe lângă întâlnirea colectivă, secretarul american a avut și discuții bilaterale cu unii dintre liderii regionali.
În discursul său, Rubio a declarat că administrația americană „oferă prioritate emisferei occidentale, după ce regiunea a fost în mare parte ignorată pentru o perioadă foarte lungă de timp”, potrivit unui transcript al declarațiilor sale.
El a accentuat necesitatea construirii unei „noi dinamici” în regiune, bazate pe parteneriat între Statele Unite și țările caraibiene pentru a face față provocărilor comune.
Traficul de droguri în Caraibe
Un accent major în discuții a fost combaterea criminalității transnaționale și a traficului de droguri, implicând grupări puternic înarmate care operează prin regiune.
Rubio a subliniat: „recunoaștem că multe dintre aceste grupuri cumpără armament din Statele Unite”, și SUA lucrează intens cu agențiile de aplicare a legii pentru a opri acest fenomen.
El a menționat, de asemenea, că administrația americană abordează cu fermitate bandele criminale din Haiti, reflectând preocupări regionale legate de securitate la scară mai largă.
Contextul tensiunilor legate de Cuba
Deși Rubio nu a făcut declarații publice despre Cuba în discursul făcut public, tensiunile legate de această țară au fost un subiect esențial în discuțiile din culise.
Administrația Trump a blocat livrările de petrol către Cuba, ceea ce, potrivit analiștilor, agravează o criză umanitară deja existentă și mărește presiunea asupra guvernului de la Havana, într-un moment în care aliații săi tradiționali se confruntă cu schimbări politice semnificative după înlăturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro la 3 ianuarie.
Într-un gest care pare a fi o relaxare parțială a sancțiunilor, Departamentul Trezoreriei din SUA a anunțat că va permite vânzarea de petrol venezuelean pentru utilizare în Cuba, cu condiția ca tranzacțiile să nu susțină guvernul sau armata cubaneză.
Trezoreria a afirmat că aceasta acțiune este luată „în sprijinul și solidaritatea cu poporul cubanez”. Separat, SUA s-a angajat să ofere 9 milioane de dolari asistență umanitară pentru cetățenii cubanezi, care va fi administrată prin intermediul Bisercii Catolice.
Reacțiile liderilor din Caraibe
Înainte de sosirea lui Rubio, prim-ministrul Jamaicăi, Andrew Holness, a făcut apel la un răspuns colectiv din partea CARICOM la criza din Cuba.
Holness a subliniat legăturile istorice ale Cubei cu regiunea, evidențiind rolul medicilor și profesorilor cubanezi în insulele caraibiene.
El a avertizat că „suferința umanitară nu servește pe nimeni” și a argumentat că o criză prelungită în Cuba ar putea afecta migrația și securitatea economică în bazinul Caraibelor.
De asemenea, prim-ministrul statului gazdă al summitului, Terrance Drew din Saint Kitts și Nevis, a declarat că CARICOM ar trebui să funcționeze ca un canal pentru dialog în privința viitorului Cubei: „O Cuba destabilizată ne va destabiliza pe toți”, a spus el.
Dinamică complexă dintre Washington și statele din Caraibe
Întâlnirea de la Saint Kitts și Nevis a evidențiat atât eforturile diplomatice ale Statelor Unite de a consolida cooperarea în materie de securitate cu națiunile caraibiene, cât și preocupările profunde ale liderilor regionali privind impactul politicilor americane asupra Cubei.
Discuțiile reflectă o dinamică complexă în relațiile dintre Washington și statele Caraibiene, în special pe teme sensibile precum criminalitatea transnațională, resursele energetice și stabilitatea regională.
