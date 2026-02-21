Politica

Marco Rubio ar putea veni în România, în luna mai. Ce se întâmplă, deja, la Palatul Cotroceni

Marco Rubio ar putea veni în România, în luna mai. Ce se întâmplă, deja, la Palatul CotroceniSecretarul de stat american Marco Rubio (sursă foto: Times of Israel)
Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, ar putea efectua o vizită oficială în România, la București, în cursul acestui an, în luna mai. La Cotroceni, deja ar fi început pregătirile, relatează B1 TV.

Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, ar putea efectua o vizită oficială în România în cursul acestui an, cel mai probabil în luna mai, conform unor surse diplomatice. Din câte se pare, prezența oficialului american la București a fost discutată inclusiv la prima reuniune a Consiliului de Pace, unde România a fost reprezentată de Nicușor Dan.

Marco Rubio este așteptat în România, la Palatul Cotroceni

La Palatul Cotroceni a fost constituit un grup de lucru responsabil cu pregătirea vizitei lui Marco Rubio. Acesta analizează principalele teme de interes comun, precum consolidarea parteneriatului strategic, cooperarea militară și economică, precum și coordonarea pozițiilor României și Statelor Unite în context internațional.

Discuțiile reflectă preocupările ambelor state privind securitatea regională și perspectivele de cooperare pe termen lung.

Nicușor Dan a discutat cu Marco Rubio la Washington. Urmează o întâlnire și în România?

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit deja cu Marco Rubio la Washington, în cadrul reuniunii Consiliului de Pace. Oficialul român a precizat că discuția a avut un caracter protocolar și că relația diplomatică cu Statele Unite se desfășoară în principal prin Ministerul Afacerilor Externe, ambasadă și întâlniri tehnice.

În tipul acesta de reuniuni, sunt mai mult chestiuni de politețe între diverși participanți, am discutat cu multă lume de-aici, din multe zone ale lumii, dar în ce privește relația cu SUA, e o relație diplomatică care se face prin MAE, prin întâlniri tehnice, vizite ale miniștrilor aici, prin ambasadă și este un dosar care crește și care are multe paliere”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan

Nicușor Dan, președintele României. Sursă foto: presidency.ro

Discuții pentru o întrevedere la Casa Albă între Donald Trump și Nicușor Dan

Sursele politice indică faptul că vizita lui Rubio la București ar putea fi urmată de o deplasare a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite. În cadrul acesteia, este posibilă o întrevedere la Casa Albă cu Donald Trump.

Agenda unei astfel de întâlniri este deja schițată prin contacte diplomatice și discuții tehnice între ambasade și instituții.

