Un investitor anonim a câștigat peste 400.000 de dolari din capturarea lui Maduro

Un investitor necunoscut a realizat un profit de aproximativ 410.000 de dolari după ce a mizat pe înlăturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, potrivit Reuters.

Conform datelor furnizate de platforma de predicții Polymarket, contul acestuia a acumulat poziții în contracte legate de îndepărtarea liderului venezuelean, pariind pe probabilități considerate inițial reduse înainte de raidul de weekend.

Potrivit Polymarket, aceste pariuri, evaluate la aproximativ 34.000 de dolari înainte de capturarea lui Maduro, și-au crescut semnificativ valoarea odată cu apariția informațiilor despre operațiunea militară a Statelor Unite asupra liderului venezuelean.

Știrile despre captura lui Maduro au influențat și piețele financiare globale. Indicii bursieri majori au înregistrat creșteri luni dimineață, iar prețul petrolului a urcat.

Acțiunile din sectorul energetic au înregistrat câștiguri semnificative, iar obligațiunile guvernamentale ale Venezuelei, afectate de default, au crescut puternic în valoare.

Obligațiunile emise de guvern și de compania națională de petrol PDVSA au urcat cu până la 10 cenți pe dolar, echivalentul unui avans de aproape 30%, pe fondul intrării investitorilor optimiști pe piață.

Operațiunile investitorului anonim ar putea atrage atenția legislativului american, care a propus reguli mai stricte privind tranzacțiile bazate pe informații privilegiate.

După apariția știrilor despre pariurile legate de Maduro, congresmanul democrat Ritchie Torres a declarat că intenționează să introducă un proiect de lege care să interzică oficialilor aleși, membrilor Congresului și angajaților federali să plaseze pariuri pe platforme de predicții în care ar putea avea acces la informații nepublice.

Contul anonim a fost creat luna trecută, iar investitorul a achiziționat contracte în valoare de 96 de dolari pe 27 decembrie, care ar fi avut câștig dacă Statele Unite ar fi intervenit militar în Venezuela până la 31 ianuarie.

În zilele următoare, acesta a plasat mai multe pariuri similare, acumulând poziții care s-au dovedit extrem de profitabile odată cu desfășurarea evenimentelor.

Platformele de predicții, precum Polymarket, oferă contracte „da/nu” tranzacționabile, permițând utilizatorilor să parieze pe o gamă largă de evenimente reale, de la sport și divertisment la politică și economie.

Contractele cumpărate la câțiva cenți pot aduce câștiguri de 1 dolar dacă evenimentul are loc, ceea ce înseamnă că persoanele cu acces la informații nepublice pot obține profituri substanțiale într-un timp scurt.

În septembrie, Polymarket a obținut aprobare de la U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pentru reluarea operațiunilor în Statele Unite, după achiziția QCEX, o bursă și casă de compensare autorizată de CFTC, evaluată la 112 milioane de dolari. Până în prezent, CFTC nu a oferit un comentariu privind posibilele investigații asupra tranzacțiilor legate de captura lui Maduro.

Platforma a mai fost subiectul investigațiilor legate de tranzacții bazate pe informații privilegiate. În prezent, americanii nu au acces direct la platforma principală, însă unii traderi folosesc VPN-uri pentru a o accesa. Polymarket nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii referitoare la tranzacțiile recente.