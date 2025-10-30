Prima platformă de pariuri interzisă în România de ONJN

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a inclus platforma Polymarket pe lista neagră a operatorilor fără licență din România.

Decizia vine după ce, în timpul alegerilor, volumul tranzacțiilor pe platformă a depășit 600 de milioane de dolari. Autoritățile consideră că Polymarket funcționează, în realitate, ca un site de pariuri pe evenimente, nu ca o platformă de „predicții”.

În ședința din 29 octombrie 2025, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a decis includerea platformei Polymarket pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României.

Măsura vine după o analiză a activității platformei, care a înregistrat o creștere semnificativă în ultimele luni, mai ales în contextul alegerilor prezidențiale și locale.

„Decizia a fost luată în contextul creșterii semnificative a activității pe această platformă în perioada electorală, când s-au înregistrat volume record de tranzacții”, a transmis ONJN.

Datele publice arată că, în timpul alegerilor prezidențiale, volumul total al tranzacțiilor de pe Polymarket a depășit 600 de milioane de dolari, iar pentru alegerile locale din București s-au rulat peste 15 milioane de dolari.

Platforma, prezentată de fondatorii săi drept un „spațiu de predicții pe evenimente”, permite utilizatorilor să „mizeze” pe rezultate politice, economice sau sportive, utilizând criptomonede.

ONJN consideră însă că, indiferent de forma de prezentare, aceste activități se încadrează legal la categoria pariurilor în contraparte.

„Din punct de vedere juridic, activitatea desfășurată reprezintă jocuri de noroc în formă de pariere”, precizează instituția.

Potrivit interpretării oficiale, Polymarket îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege pentru a fi considerată o platformă de jocuri de noroc: – există o miză financiară, exprimată în criptomonede; – există un eveniment viitor aleatoriu (precum rezultatul alegerilor); – există o contraparte – alți utilizatori care pariază pe rezultatul opus; – și un comision perceput de platformă pentru fiecare tranzacție.

Astfel, susține ONJN, Polymarket „nu este o bursă de predicții”, ci „o formă de pariere disimulată”, desfășurată fără licență și fără supraveghere.

„Platforma intermediază tranzacțiile fără licență, funcționând în realitate ca un site de pariuri care utilizează criptomonede”, se arată în decizia instituției.

Autoritatea atrage atenția că prezentarea activităților de acest tip drept „tranzacționare” sau „analiză de piață” creează un precedent periculos, întrucât permite eludarea legislației din două domenii sensibile: jocurile de noroc și piețele de capital.

„Aceste platforme nu organizează investiții, ci pariuri între utilizatori, fără supraveghere și fără respectarea obligațiilor legale impuse operatorilor autorizați”, avertizează ONJN.

Instituția subliniază că, în timp ce opinia publică cere restricții mai dure pentru cazinouri și agenții de pariuri, platforme precum Polymarket sunt promovate online drept „alternativă smart”, deși încalcă legea.

Polymarket nu este la prima confruntare cu autoritățile. În SUA, platforma a fost interzisă de Comisia pentru Tranzacții Futures (CFTC), care a stabilit că desfășura activități neautorizate de tranzacționare a instrumentelor derivate.

În urma deciziei, Polymarket a fost obligată să: – blocheze accesul utilizatorilor americani; – plătească sancțiuni financiare; – și să se conformeze reglementărilor privind combaterea spălării banilor.

Măsuri similare au fost adoptate și în mai multe state membre ale Uniunii Europene, printre care Belgia, Franța și Polonia, precum și în țări din Asia, precum Singapore și Thailanda.

Prin decizia din 29 octombrie, ONJN aliniază România la practicile internaționale privind supravegherea platformelor bazate pe blockchain care facilitează parierea descentralizată.

Instituția precizează că lista actualizată a site-urilor interzise va fi transmisă furnizorilor de servicii de internet (ISP), care vor avea obligația de a bloca accesul utilizatorilor din România la aceste domenii.

De asemenea, autoritățile colaborează cu Banca Națională a României și cu Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru monitorizarea tranzacțiilor în criptomonede utilizate în activități de jocuri de noroc.