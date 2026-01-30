Summit de pace cu reguli clare. Zelenski refuză să meargă la Moscova sau la Minsk

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis că este deschis la ideea unui summit al liderilor pentru a relua negocierile de pace cu Rusia, precizând însă că există două capitale în care nu este dispus să participe — Moscova și Minsk, potrivit Sky News .

Liderul de la Kiev a reiterat așteptările în contextul discuțiilor internaționale recente despre încetarea conflictului și a făcut declarațiile într-un moment în care negocierile se află sub semnul incertitudinii.

Într-un context diplomatic intens generat de tentativele de pace mediate de puteri externe, Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru „orice format” de summit al liderilor privind negocierile de pace, cu condiția ca planul să permită progresul real către o încheiere a războiului. Totuși, el a subliniat că există limite clare privind locațiile în care ar accepta să discute direct cu partea rusă.

Președintele ucrainean a menționat că o vizită la Moscova — capitala Federației Ruse — este „imposibilă”, refuzând astfel invitațiile venite din partea oficialilor ruși.

De asemenea, Zelenski a precizat că nu ar participa la un astfel de summit în Belarus, o țară cu legături strânse cu Kremlinul. În schimb, el a oferit o invitație publică către omologul său rus: „Îl invit public, dacă îndrăznește, desigur”, în capitala Ucrainei, Kiev.

Președintele Zelenski a mai explicat că negocierile de pace sunt blocate în principal din cauza disputelor teritoriale legate de regiunile controlate de forțele ruse.

Aceste probleme au fost evidențiate și în timpul discuțiilor cu aliați occidentali și la runde recente de negocieri trilaterale în Emiratele Arabe Unite, unde Ucraina, Rusia și Statele Unite au discutat aspecte legate de încetarea ostilităților și viitorul conflictului.

Între timp, conducerea de la Kiev a clarificat că nu există un acord oficial de armistițiu privind obiectivele energetice între Ucraina și Rusia, în pofida unor declarații făcute anterior de oficiali americani. Oficialii de la Washington, inclusiv președintele american Donald Trump, au afirmat că Rusia ar fi acceptat să nu atace pentru o săptămână infrastructura energetică ucraineană din cauza temperaturilor extrem de scăzute, însă această înțelegere nu a fost confirmată oficial de Moscova sau de Kiev.

Zelenski a declarat că, în cazul în care rușii vor opri atacurile asupra infrastructurii energetice, Ucraina se va abține de la atacuri similare asupra infrastructurii ruse — o propunere menită să protejeze civilii ucraineni în timpul iernii geroase și să creeze un climat mai favorabil pentru discuții.

Pe scena internațională, negocierile continuă să fie complicate. Pe de o parte, anunțurile privind posibile încetări temporare ale atacurilor — mediate informal prin intervenții ale fostului președinte american Trump — au generat reacții mixte, inclusiv aprecierea din partea Kievului cu privire la impactul potențial asupra progresului diplomatic.

Pe de altă parte, Moscova nu a confirmat oficial astfel de înțelegeri, iar continuarea bombardamentelor sugerează discrepanțe semnificative între discurs și realitatea de pe teren.

În acest peisaj diplomatic fluid, declarațiile lui Zelenski reflectă atât dorința de a explora toate opțiunile pentru pace, cât și precauția față de propunerile care nu asigură un echilibru clar al intereselor — inclusiv respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.