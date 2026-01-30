International

Ucraina, în ger și fără energie. Ce spune Kievul după afirmațiile lui Trump

Comentează știrea
Ucraina, în ger și fără energie. Ce spune Kievul după afirmațiile lui TrumpVolodimir Zelenski. Sursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Autoritățile de la Kiev au subliniiat importanța protejării infrastructurii energetice în contextul temperaturilor scăzute din această iarnă, ca răspuns la declarațiile făcute de președintele Statelor Unite, Donald Trump, privind o posibilă pauză temporară a atacurilor rusești asupra marilor orașe ucrainene.

Reacția vine într-un moment în care Ucraina se confruntă cu pene de curent extinse, pe fondul atacurilor repetate asupra sistemului energetic.

Mesajul transmis de președintele Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj public de mulțumire adresat liderului american, făcând referire la eforturile diplomatice menite să limiteze impactul conflictului asupra populației civile.

„Apreciem eforturile partenerilor noștri de a ne ajuta să protejăm vieți. Vă mulțumesc, domnule președinte Trump”, a declarat Zelenski într-o postare publicată pe platforma X.

Trump dă în judecată IRS și cere 10 miliarde de dolari după scurgerea declarațiilor sale fiscale
Trump dă în judecată IRS și cere 10 miliarde de dolari după scurgerea declarațiilor sale fiscale
Cazier judiciar online 2026. Pașii necesari pentru eliberarea documentului și opțiuni pentru cei care nu au card bancar
Cazier judiciar online 2026. Pașii necesari pentru eliberarea documentului și opțiuni pentru cei care nu au card bancar

Șeful statului ucrainean a subliniat că o eventuală suspendare temporară a atacurilor în perioada de iarnă ar putea contribui la menținerea funcționării infrastructurii critice.

„Alimentarea cu energie este o fundație a vieții”, a adăugat acesta, făcând trimitere la importanța stabilității sistemului energetic pentru populația civilă.

Discuțiile diplomatice invocate de Kiev

Zelenski a confirmat că subiectul unei posibile pauze în atacurile asupra infrastructurii energetice a fost discutat în cadrul unor întâlniri trilaterale între reprezentanți ai Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei, desfășurate săptămâna trecută la Abu Dhabi. Potrivit acestuia, discuțiile au vizat exclusiv protejarea infrastructurii critice pe durata perioadei de ger.

O sursă familiarizată cu aceste discuții a precizat că oficialii americani au ridicat ideea unei suspendări temporare a atacurilor, însă nu exista, la acel moment, o confirmare clară privind poziția Moscovei.

Contextul declarațiilor făcute la Washington

Reacția Kievului vine după ce Donald Trump a afirmat, în cadrul unei ședințe de Cabinet la Casa Albă, că i-ar fi cerut președintelui rus, Vladimir Putin, să oprească timp de o săptămână atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene, invocând temperaturile extreme.

Putin

Putin / sursa foto: captură video

Trump a declarat că liderul de la Kremlin ar fi fost de acord cu această solicitare, însă nu a precizat când ar fi avut loc conversația.

Poziția Rusiei rămâne neclară

Până în prezent, autoritățile ruse nu au confirmat public existența unui acord privind o pauză a atacurilor.

Întrebat despre această posibilitate, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „Nu, nu pot comenta acest lucru deocamdată”. Potrivit CNN, Moscova nu a oferit alte detalii oficiale.

Situația energetică din Ucraina

Atacurile asupra infrastructurii energetice au dus la întreruperi semnificative de electricitate în mai multe regiuni ale Ucrainei. Ministrul energiei de la Kiev a confirmat că zone precum Kiev, Odesa, Harkiv și Donețk se confruntă cu dificultăți în alimentarea cu energie, situație agravată de temperaturile sub limita înghețului.

Încercările anterioare de stabilire a unor pauze temporare în lupte nu au avut rezultate durabile. Autoritățile ucrainene au acuzat în trecut Rusia de încălcarea unor armistiții anunțate din motive umanitare, acuzații respinse de Moscova, care a susținut că acționează în funcție de acțiunile părții ucrainene.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:24 - Biletele la teatre, muzee și grădina zoologică din București se majorează
09:18 - Ucraina, în ger și fără energie. Ce spune Kievul după afirmațiile lui Trump
09:13 - Posibilă decizie la CAB pentru plângerea avocatei Silvia Uscov contra judecătorilor CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş
09:07 - Dezvăluiri despre legăturile fierbinți din PNL.  Radu Coșarcă și Dan Andronic redeschid dosarul Adrianei Georgescu și...
09:00 - Clătitele franțuzești vs. cele românești. Care e secretul compoziției perfecte
08:56 - Ședință de Guvern. Schimbări în sănătate, fiscalitate, urbanism și transporturi

HAI România!

Telespectator mediocru între dezbatere și antichități. Minunata răutate feminină.
Telespectator mediocru între dezbatere și antichități. Minunata răutate feminină.
Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale