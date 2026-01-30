Ucraina, în ger și fără energie. Ce spune Kievul după afirmațiile lui Trump

Autoritățile de la Kiev au subliniiat importanța protejării infrastructurii energetice în contextul temperaturilor scăzute din această iarnă, ca răspuns la declarațiile făcute de președintele Statelor Unite, Donald Trump, privind o posibilă pauză temporară a atacurilor rusești asupra marilor orașe ucrainene.

Reacția vine într-un moment în care Ucraina se confruntă cu pene de curent extinse, pe fondul atacurilor repetate asupra sistemului energetic.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj public de mulțumire adresat liderului american, făcând referire la eforturile diplomatice menite să limiteze impactul conflictului asupra populației civile.

Șeful statului ucrainean a subliniat că o eventuală suspendare temporară a atacurilor în perioada de iarnă ar putea contribui la menținerea funcționării infrastructurii critice.

„Alimentarea cu energie este o fundație a vieții”, a adăugat acesta, făcând trimitere la importanța stabilității sistemului energetic pentru populația civilă.

Zelenski a confirmat că subiectul unei posibile pauze în atacurile asupra infrastructurii energetice a fost discutat în cadrul unor întâlniri trilaterale între reprezentanți ai Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei, desfășurate săptămâna trecută la Abu Dhabi. Potrivit acestuia, discuțiile au vizat exclusiv protejarea infrastructurii critice pe durata perioadei de ger.

O sursă familiarizată cu aceste discuții a precizat că oficialii americani au ridicat ideea unei suspendări temporare a atacurilor, însă nu exista, la acel moment, o confirmare clară privind poziția Moscovei.

Reacția Kievului vine după ce Donald Trump a afirmat, în cadrul unei ședințe de Cabinet la Casa Albă, că i-ar fi cerut președintelui rus, Vladimir Putin, să oprească timp de o săptămână atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene, invocând temperaturile extreme.

Trump a declarat că liderul de la Kremlin ar fi fost de acord cu această solicitare, însă nu a precizat când ar fi avut loc conversația.

Până în prezent, autoritățile ruse nu au confirmat public existența unui acord privind o pauză a atacurilor.

Întrebat despre această posibilitate, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „Nu, nu pot comenta acest lucru deocamdată”. Potrivit CNN, Moscova nu a oferit alte detalii oficiale.

Atacurile asupra infrastructurii energetice au dus la întreruperi semnificative de electricitate în mai multe regiuni ale Ucrainei. Ministrul energiei de la Kiev a confirmat că zone precum Kiev, Odesa, Harkiv și Donețk se confruntă cu dificultăți în alimentarea cu energie, situație agravată de temperaturile sub limita înghețului.

Încercările anterioare de stabilire a unor pauze temporare în lupte nu au avut rezultate durabile. Autoritățile ucrainene au acuzat în trecut Rusia de încălcarea unor armistiții anunțate din motive umanitare, acuzații respinse de Moscova, care a susținut că acționează în funcție de acțiunile părții ucrainene.