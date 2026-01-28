Suporteri PAOK Salonic, în vizită la Timișoara pentru sprijinirea răniților din accidentul de lângă Lugoj

Sute de suporteri ai echipei PAOK Salonic au ajuns marți seara la Lugoj, la locul accidentului rutier în care șapte bărbați au murit și alți trei au fost răniți, apoi s-au deplasat la Spitalul Județean Timișoara, unde se afla și ambasadoarea Republicii Elene, care a mulțumit autorităților române pentru sprijinul acordat după tragedie. Clubul PAOK Salonic a cerut amânarea meciului cu Olympique Lyon, dar UEFA a respins solicitarea.

Aproximativ 200 de suporteri ai echipei PAOK Salonic au ajuns cu autocarele la Timișoara, marți seară, în urma tragediei produse pe DN6, unde un microbuz care transporta microbiști spre Franța a fost implicat într-un accident rutier soldat cu șapte morți și trei răniți.

Suporterii greci se îndreptau spre Franța, unde urma să aibă loc meciul dintre Olympique Lyon și PAOK Salonic, pentru Liga Europa, atunci când s-a produs accidentul rutier.

La Spitalul Județean Timișoara a ajuns și ambasadoarea Republicii Elene la București, Lili Evangelia Grammatika, care a mulțumit autorităților române pentru sprijinul acordat după accidentul produs în apropiere de Lugoj. De asemenea, patru reprezentanți ai suporterilor, însoțiți de un medic, au mers să îl viziteze pe unul dintre cei trei răniți, cel aflat în cea mai bună stare de sănătate.

Reprezentanții PAOK au anunțat că, imediat după aflarea veștii despre accident, a fost convocată o ședință de urgență sub coordonarea președintelui Ivan Savvidis, pentru a stabili măsuri de gestionare a situației și sprijinirea celor afectați. Ministrul sportului din Grecia, Giannis Vroutsis, a declarat că sportul grec este în doliu și a transmis condoleanțe familiilor victimelor și clubului PAOK.

Partida dintre PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, și Olympique Lyon este programată joi, în Franța, de la ora 22.00, în ultima etapă a grupei principale a Ligii Europa.

Accidentul rutier s-a produs marți, în județul Timiș, și s-a soldat cu șapte decese și trei răniți, toate victimele fiind cetățeni greci care se îndreptau spre Franța pentru un meci din Liga Europa. În microbuz se aflau zece persoane, deși vehiculul avea capacitatea de 8+1, șase dintre pasageri fiind găsiți fără suflare la fața locului, iar a șaptea persoană a murit pe drumul spre spital.

Microbuzul, care venea din Grecia spre Franța, a intrat în coliziune cu un TIR, potrivit informațiilor preliminare, după ce șoferul ar fi încercat să efectueze o depășire în apropiere de Lugoj.