PAOK, anunț după accidentul mortal din România al suporterilor săi: „Am solicitat amânarea meciului cu Lyon”

Clubul grec PAOK Salonic a anunțat că a cerut oficial amânarea partidei cu Olympique Lyon, programată în Liga Europa, după moartea a șapte suporteri într-un grav accident rutier produs în România. Solicitarea a fost respinsă de UEFA, iar conducerea clubului a precizat că va suporta toate cheltuielile pentru repatrierea victimelor și sprijinirea familiilor acestora.

Reprezentanții PAOK au transmis că, imediat după aflarea veștii despre accident, a fost convocată o ședință de urgență sub coordonarea președintelui Ivan Savvidis, în cadrul căreia au fost stabilite măsuri pentru gestionarea situației și sprijinirea celor afectați.

„Imediat ce s-a aflat vestea despre tragedia de nedescris, a avut loc o şedinţă sub conducerea lui Ivan Savvidis. Preşedintele a dat instrucţiuni şi a cerut să se facă tot posibilul pentru a se stabili cauzele accidentului, pentru a se îngriji răniţii, pentru a se transporta în Grecia trupurile neînsufleţite şi pentru a se acorda sprijin familiilor. S-a luat legătura cu miniştrii de Interne, Sănătate şi Protecţia Cetăţenilor, pentru o comunicare şi o coordonare cât mai bune cu autorităţile din România. Am luat legătura cu Ambasada noastră la Bucureşti, iar reprezentanţii acesteia s-au deplasat la locul tragediei. Este de la sine înţeles că vom suporta toate cheltuielile. Am luat legătura cu UEFA. Amânarea meciului este imposibilă. Suntem în contact cu confederaţia europeană pentru a face tot ce este necesar pentru a ne exprima doliul. De asemenea, steagurile de la arena Toumba vor fi arborate în bernă", a precizat clubul din Salonic.

Ministrul sportului din Grecia, Giannis Vroutsis, a declarat că „sportul grec este în doliu”, transmițând condoleanțe familiilor victimelor și clubului PAOK „în aceste momente incredibil de dificile”.

Și cluburile rivale au reacționat la tragedie. Olympiakos a transmis un mesaj în care și-a exprimat „durerea şi condoleanţele sincere faţă de familiile şi cei dragi ai fanilor PAOK care şi-au pierdut viaţa”, urând totodată celor răniți „putere şi o recuperare rapidă şi completă”.

Clubul AEK Atena a calificat evenimentul drept unul șocant, subliniind nedreptatea pierderii unor vieți tinere.

„Este şocant şi trist că tineri, suporteri, au murit într-un mod atât de nedrept în timpul călătoriei lor spre Lyon, Franţa, pentru a fi aproape de echipa lor iubită”, a notat AEK.

Accidentul rutier s-a produs marți, în județul Timiș. Șapte persoane au murit, iar alte trei au fost transportate la spital. Toate victimele sunt cetățeni greci care se deplasau spre Franța pentru meciul din Liga Europa. În microbuz se aflau zece persoane, deși capacitatea vehiculului era de 8+1. Șase dintre pasageri au fost găsiți decedați la fața locului, iar a șaptea persoană a murit pe drumul către spital.

Microbuzul, care venea din Grecia și se îndrepta spre Franța, a fost implicat într-un accident în apropiere de Lugoj. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul a încercat să efectueze o depășire, moment în care vehiculul a intrat în coliziune cu un TIR.

Partida dintre PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, și Olympique Lyon este programată să se dispute joi, în Franța, de la ora 22.00, în ultima etapă a grupei principale a Ligii Europa.