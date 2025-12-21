Social

Un român, cercetat pentru trafic de migranți. Bărbatul a fost prins la granița României cu Republica Moldova

Un român, cercetat pentru trafic de migranți. Bărbatul a fost prins la granița României cu Republica Moldova
Un român este cercetat pentru trafic de migranți, după ce a fost prins la granița României cu Republica Moldova în timp ce încerca să introducă ilegal în țară patru cetățeni din Bangladesh. Cei patru asiatici intenționau să ajungă în Italia, potrivit Poliției de Frontieră.

Bărbatul, oprit la punctul de trecere a frontierei de la Tomești

Bărbatul suspectat de trafic de migranți, un ieșean în vârstă de 51 de ani, a fost oprit sâmbătă, în jurul orei 09.50, de polițiștii de frontieră din România și Republica Moldova, în punctul de trecere a frontierei de la Tomești. Acesta conducea un autoturism înmatriculat în România, iar în mașină se aflau patru persoane de origine afro-asiatică.

În urma verificărilor, autoritățile au stabilit că persoanele sunt din Bangladesh, cu vârste între 37 și 52 de ani, și intenționau să ajungă în Italia.

Autoritățile din Republica Moldova au preluat cei patru cetățeni din Bangladesh

Polițiștii de frontieră din cele două țări continuă cercetările, urmărind să stabilească întreaga arie infracțională și toate persoanele implicate.

„Poliţiştii de frontieră din cele două state continuă cercetările pentru stabilirea întregii arii infracţionale şi a tuturor persoanelor implicate. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trecere frauduloasă a frontierei de stat şi de trafic de migranţi”, a anunțat, duminică, Poliţia de Frontieră.

Autoritățile de frontieră din Republica Moldova au preluat cei patru cetățeni din Bangladesh, pentru continuarea cercetărilor.

Un alt caz de trafic de migranți

Reamtinim că la finalul lunii septembrie, un cetățean afgan a fost arestat preventiv după ce a încercat să introducă ilegal în România șase migranți, fiind cercetat pentru trafic de migranți.

„Acesta era condus de un cetățean afgan, în vârstă de 46 de ani, și avea ca pasageri șase cetățeni străini, cinci bărbați şi o femeie. Pasagerii nu au putut prezenta la control niciun document de călătorie. În urma verificărilor, colegii noștri au constatat faptul că persoanele sunt solicitante de azil pe teritoriul Greciei și sunt cetățeni afgani, irakieni și iranieni. Având în vedere cele constatate, cei șase cetățeni străini au fost predați autorităților de frontieră bulgare, pentru continuarea cercetărilor și aplicarea măsurilor legale”, anunța, în luna septembrie, Poliția de Frontieră.

