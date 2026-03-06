Sport

România intră în lupta pentru medalii la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Programul competiției

România intră în lupta pentru medalii la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Programul competițieiMilano Cortina. Sursa foto: Facebook
Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 vor debuta pe 6 martie, cu ceremonia de deschidere programată la ora 21:00. Competiția se desfășoară între 6 și 15 martie și reunește aproximativ 665 de sportivi din peste 50 de țări, care concurează în șase discipline: para schi alpin, para biatlon, para schi fond, para snowboard, para hochei pe gheață și wheelchair curling. țara noastră va fi reprezentată de doi sportivi, potrivit Comitetului Paralimpic Român.

Încep Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. România pe harta competiției

Întrecerile au loc în mai multe locații din nordul Italiei, iar Cortina d’Ampezzo este centrul principal pentru para schi alpin și para snowboard – disciplinele în care România va fi prezentă.

Cei doi reprezentanți ai României sunt: Mihăiță Păpară, la para snowboard, clasa SB-LL1, și Andrei-Sorin Popa, la para schi alpin, clasa LW9-2 (Standing). Participarea lor se concentrează în trei probe: Snowboard Cross, Banked Slalom și Slalom (schi alpin). Conform Comitetului Național Paralimpic, această prezență reprezintă continuitatea României în para snowboard, consolidarea participării în para schi alpin și prima participare masculină în această disciplină, marcând totodată a cincea participare a României la Jocurile Paralimpice de Iarnă.

Mihăiță Papară – trei zile decisive pe pârtia de snowboard

Para snowboard-ul se desfășoară în două momente distincte: la începutul și aproape de finalul competiției.

Snowboard Cross (SBX) – SB-LL1 – Cortina Para Snowboard Park 7 martie 2026 – calificări și seeding Prima apariție a lui Papară va fi în Snowboard Cross, o probă de viteză cu obstacole și săritori, unde seeding-ul stabilește tabloul finalelor. Orele pentru seeding sunt 11:42 și 12:42.

8 martie 2026 – finale SBX Finalele se desfășoară în format eliminatoriu, unde diferențele se fac în fracțiuni de secundă: 1/8 Finals – 11:00 și 12:00, Quarterfinals – 11:33 și 12:33, Semifinal – 12:20 și 13:20, Small Final – 12:41 și 13:41, Big Final – 12:44 și 13:44.

Mihaita Papara

Mihaita Papara. Sursa foto: Facebook

14 martie 2026 – Banked Slalom (BSL) A doua probă, Banked Slalom, este o cursă individuală contra cronometru pe un traseu tehnic cu viraje înclinate. Run 1 se desfășoară la 10:44 și 11:44, iar Run 2, care decide medaliile, la 12:34 și 13:34.

Pentru Mihăiță Papară, această ediție marchează a treia participare paralimpică consecutivă, după PyeongChang 2018 și Beijing 2022.

Andrei-Sorin Popa – Slalomul, ultima zi a competiției

Para schi alpin include mai multe probe: Downhill, Super-G, Giant Slalom, Slalom și Alpine Combined. România este reprezentată în ultima zi, 15 martie 2026, în Slalom masculin (Standing). Popa va concura în două manșe, Run 1 la aproximativ 09:00 și Run 2 – medal event – la 12:00.

Slalomul presupune porți dese și schimbări rapide de direcție, unde precizia și controlul sunt decisive. Participarea lui Popa a fost posibilă prin alocarea unui loc prin procedura Bipartite, confirmând progresul demonstrat în sezonul competițional.

Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Despre misiunea sportivilor români

România participă cu o delegație restrânsă, dar eficientă. Eva Tófalvi, fostă sportivă olimpică, este șef de delegație și coordonatoarea departamentului de sporturi de iarnă din cadrul CNP.

Din delegație fac parte: Angelo Bude și Andrei Șubran – antrenori, Ioan Emanuel Țolca – fizioterapeut, și Alexandru Valentin Brendea – staff tehnic.

  • 6 martie – Ceremonia de Deschidere, ora 21:00
  • 7-14 martie – probe în para schi alpin, para snowboard, para biatlon, para schi fond, para hochei pe gheață
  • 15 martie – ultimele probe de medalie și Ceremonia de Închidere, ora 21:30.

