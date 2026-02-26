Dosarele secrete naziste ale Argentinei dezvăluie eșecuri scumpe în vânătoarea de criminali de război

Argentina a făcut public un nou set de documente declasificate care clarifică modul în care autoritățile au monitorizat și gestionat prezența unor criminali naziști stabiliți în țară după Al Doilea Război Mondial, potrivit Fox News.

Dosarele conțin informații despre activități de supraveghere, schimburi diplomatice și intervenții ale organizațiilor de supraviețuitori, oferind detalii despre cazuri precum Walter Kutschmann și Adolf Eichmann.

Documentele evidențiază schimbări de abordare la nivel instituțional, de la reacții lente și preocupări privind operațiuni străine pe teritoriul național, până la intensificarea cooperării cu agenții internaționale.

Walter Kutschmann, fost ofițer SS și Gestapo activ în regiunea Lviv (Lwów), apare în documente ca fiind implicat în uciderea a peste 1.500 de evrei polonezi, intelectuali și civili.

Mărturii incluse în arhive îl descriu drept participant la execuții publice și îl leagă de crime comise în teritorii care aparțin astăzi Ucrainei.

Dosarele arată că Kutschmann a intrat în Argentina sub identitate falsă, pretinzând că este călugăr, și a trăit decenii sub numele Pedro Ricardo Olmo. Ulterior, a obținut cetățenia argentiniană.

Un document-cheie este telegrama trimisă în iulie 1975 către Ministerul de Interne. Mesajul, semnat de José Moskovits, președintele Asociației Evreiești a Supraviețuitorilor Persecuției Naziste, afirma:

„Dorim să informăm că rezidă în Argentina de mulți ani cetățeanul naturalizat Pedro Ricardo Olmo y Olmos, alias criminalul nazist Walter Kutschmann, fost sublocotenent al trupelor de securitate SS hitleriste, căutat de autoritățile judiciare ale Republicii Federale Germania.”

Telegrama continua:

„Pentru noi, supraviețuitorii masacrului nazist care am reușit să ne salvăm și să ajungem pe acest pământ generos, provoacă angoasă faptul că un criminal nazist se poate deplasa liber în țara noastră.”

După aceste intervenții, documentele marcate „Strict confidențial” și „Foarte urgent” indică solicitări de verificări accelerate privind identitatea lui Olmo/Kutschmann. Inițial, fișele oficiale consemnau „niciun antecedent penal sau informativ”.

Ulterior, schimburile cu Interpol au confirmat că Pedro Ricardo Olmo și Walter Kutschmann erau aceeași persoană. A fost emis un mandat internațional de arestare și o cerere de extrădare din partea Germaniei de Vest.

Kutschmann a evitat capturarea timp de aproape un deceniu. Arestarea sa a avut loc în 1985, însă, potrivit documentelor Ministerului de Interne, acesta a murit în 1986 într-un spital din Buenos Aires, înainte de finalizarea procedurilor de extrădare.

Dosarele includ și referiri ample la Adolf Eichmann, considerat unul dintre principalii organizatori ai deportărilor evreilor europeni. Eichmann a trăit în Argentina sub numele Ricardo Klement, stabilit la nord de Buenos Aires.

Documentele sugerează că anumite structuri informative aveau indicii despre locația sa încă din anii ’50. Cazul a căpătat dimensiune internațională în 1960, când agenți Mossad l-au răpit și l-au transportat în Israel.

Potrivit notelor interne, președintele de atunci, Arturo Frondizi, a calificat operațiunea drept o încălcare a suveranității. Argentina a protestat la Națiunile Unite și a întrerupt relațiile diplomatice cu Israelul.

Anchetele ulterioare au urmărit să stabilească modul în care operațiunea a fost posibilă fără detectare. Documentele invocă probleme de coordonare interinstituțională și birocrație excesivă.

Dosarele declasificate arată că episodul Eichmann a influențat politici interne privind securitatea și controlul imigrației.

În anii următori, agențiile au monitorizat constant presa internațională pentru a evalua reflectarea imaginii Argentinei.