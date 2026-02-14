Coasta Skeleton, zona cunoscută pentru condiții climatice extreme

Coasta Skeleton este o porțiune a litoralului atlantic al Namibiei, care se întinde de la râul Kunene, la granița cu Angola, spre sud, până la râul Ugab. În această fâșie, deșertul Namib ajunge direct la mare, iar vremea este modelată de combinația dintre curentul Benguela, vânturi frecvente și precipitații foarte reduse.

Caracteristica principală a zonei este influența curentului rece Benguela, care răcește aerul de deasupra oceanului și favorizează formarea frecventă a norilor joși și a ceții de coastă. Fenomenul este susținut de procesele de upwelling din larg și de circulația atmosferică regională, ceea ce duce la apariția unei benzi de ceață persistentă de-a lungul litoralului Namibiei.

În același timp, cantitățile de ploaie rămân foarte mici. Pe litoralul Namibului precipitațiile sunt extrem de rare, iar principala sursă de umiditate este ceața, care poate depăși de câteva ori aportul ploilor și are un caracter mai previzibil.

În Coasta Skeleton, ceața nu este doar un fenomen vizual, ci un element care schimbă modul în care funcționează ecosistemul. Condensul se depune pe sol, pe roci și pe vegetația adaptată, iar acest aport, deși fragmentat și foarte local, contează într-un loc unde ploaia este rară.

În ultimii ani, subiectul a rămas activ și în cercetare, inclusiv prin studii care analizează potențialul captării pasive a ceții, plecând de la faptul că „centura” de ceață este persistentă de-a lungul deșertului de coastă. Aceste lucrări tratează ceața ca resursă, în condițiile în care aportul pluvial este limitat.

Pe lângă ceață, un alt element constant este vântul, care contribuie la mobilitatea nisipului și la formarea unor structuri eoliene specifice. Studii publicate în 2025 au utilizat observații de teren și date satelitare pentru a analiza modul în care vânturile și condițiile de la contactul dintre ocean și deșert influențează megaripples, dunele de tip barchan și alte forme de relief eolian din Parcul Național al Coastei Skeleton.

Astfel de rezultate sunt utile fiindcă arată cum se schimbă suprafețele de nisip în funcție de regimul de vânt și de disponibilitatea materialului sedimentar.

În plus, peisajul este fragmentat de câmpuri de pietriș și de zonele cu sărături sau depuneri saline, iar contactul permanent cu aerul marin rece accentuează contrastele dintre litoral și interior. Autoritățile namibiene descriu parcul ca o zonă vastă, sălbatică, iar accesul în anumite sectoare este controlat din cauza fragilității mediului.

Parcul Național al Coastei Skeleton a fost declarat arie protejată în 1971, iar limitele actuale au fost stabilite în 1973. Parcul are o suprafață de aproximativ 16.800 kilometri pătrați și se întinde pe circa 500 de kilometri de-a lungul litoralului atlantic al Namibiei.

Parcul Național al Coastei Skeleton este inclus într-o zonă de conservare transfrontalieră comună Namibiei și Angolei, cunoscută sub denumirea Iona–Skeleton Coast, destinată protejării ecosistemelor de coastă și deșertice.