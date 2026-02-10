Se circulă în condiții de iarnă pe unele drumuri din țară. Șoferii, sfătuiți să evite manevrele periculoase

Circulația rutieră este afectată, marți seară, pe două drumuri importante din județul Argeș, DN 7 și DN 73C, din cauza ninsorii care a început să se aștearnă pe carosabil. Centrul Infotrafic al Poliției Române avertizează șoferii că stratul de zăpadă depus local poate îngreuna manevrele și recomandă prudență sporită.

Pe DN 7, între Pitești și Râmnicu Vâlcea, și pe DN 73C, între Curtea de Argeș și Râmnicu Vâlcea, condițiile de trafic sunt dificile, iar autoritățile le cer conducătorilor auto să se informeze înainte de a porni la drum despre starea vremii și eventualele restricții impuse pe traseu.

Polițiștii rutieri atrag atenția că o bună vizibilitate este esențială pentru siguranța deplasării și recomandă curățarea parbrizului, lunetei și geamurilor laterale. Conducătorii auto trebuie să adapteze viteza la condițiile de drum și să utilizeze frâna de motor pentru reducerea vitezei pe porțiunile alunecoase.

Pentru deplasarea pe suprafețe acoperite cu gheață, polei sau zăpadă, echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă este obligatorie, subliniază reprezentanții Infotrafic.

„Asiguraţi-vă o bună vizibilitate din autovehicul, prin curăţarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, rulaţi cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, astfel încât să puteţi efectua orice manevră în condiţii de siguranţă, folosiţi frâna de motor pentru reducerea vitezei! Pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, este obligatoriu să aveţi autovehiculele echipate cu anvelope de iarnă”, arată poliţiştii.

Valorile termice vor fi, în majoritatea zonelor, mai ridicate decât mediile climatologice specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări și precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie în Maramureș, local în Crișana și pe suprafețe mai restrânse în Banat și Oltenia. În nordul Moldovei ploile pot favoriza depuneri de polei, iar în restul regiunilor vor fi fenomene izolate. La munte, se așteaptă precipitații mixte și condiții de polei, potrivit ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe crestele montane și în Banat, iar în prima parte a intervalului, viteze de 40…50 km/h sunt posibile în Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor situa între 1 și 13 grade, iar cele minime între -5 și 6 grade. Dimineața și noaptea, pe spații restrânse, se va forma ceață.