Vremea Breaking news

Se știe când vine primăvara. Prognoza pe termen lung de la ANM dă speranță

Comentează știrea
Se știe când vine primăvara. Prognoza pe termen lung de la ANM dă speranțăPrimavara. Sursă foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Meteorologii ANM anunță, pentru următoarele patru săptămâni, valori termice mai ridicate decât cele obișnuite perioadei și episoade cu precipitații peste medie. Potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie, începutul lunii martie „miroase a primăvară”, cu temperaturi peste normalul climatologic.

ANM anunță temperaturi ușor mai ridicate la mijlocul lui februarie

Administrația Națională de Meteorologie a publicat marți prognoza pentru intervalul 9 februarie – 9 martie 2026, care indică o evoluție termică oscilantă, dar cu tendință de încălzire spre finalul perioadei analizate. În săptămâna 9–16 februarie 2026, valorile de temperatură vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în toate regiunile țării. Din punct de vedere al precipitațiilor, cantitățile vor fi excedentare în sudul și estul României, în timp ce în restul teritoriului se vor situa, în general, în jurul mediilor climatologice.

Pentru intervalul 16–23 februarie, temperatura medie a aerului este prognozată să fie, în linii mari, apropiată de normalul perioadei. În același timp, în centrul, vestul și nord-vestul țării sunt așteptate precipitații mai abundente, iar în celelalte regiuni cantitățile vor rămâne la niveluri apropiate de cele obișnuite.

Când vine primăvara. ANM a emis prognoza pe termen lung

În săptămâna 23 februarie – 2 martie, în sudul și sud-estul țării, temperaturile aerului vor avea valori ușor peste normalul climatologic, în timp ce în restul teritoriului acestea se vor încadra în limitele specifice perioadei. Regimul pluviometric va redeveni excedentar în vest și nord-vest.

Harry și Meghan s-au făcut de râs din nou. Britanicii sunt consternați
Harry și Meghan s-au făcut de râs din nou. Britanicii sunt consternați
Cazul Vidraru. Unde se ascund specialiștii care au lăsat fără apă 40.000 de oameni
Cazul Vidraru. Unde se ascund specialiștii care au lăsat fără apă 40.000 de oameni

Pentru ultima săptămână din intervalul analizat, 2–9 martie 2026, mediile temperaturilor sunt estimate a fi apropiate de cele normale la nivel național. De asemenea, cantitățile de precipitații vor fi, în general, în limite normale pe întreg teritoriul României.

Ghiocei

Ghiocei. Sursă foto: Pixabay

Anul viitor ar putea fi cel mai cald an din istorie

În paralel, specialiștii în meteorologie și climatologie avertizează că, spre finalul acestui an, în Oceanul Pacific s-ar putea contura un episod El Niño, fenomen capabil să împingă temperaturile globale spre valori fără precedent în anul 2027.

Atât autoritățile americane din domeniul monitorizării climatice, cât și serviciul meteorologic australian arată că anumite simulări climatice indică apariția acestui fenomen, subliniind însă că prognozele sunt însoțite de un grad semnificativ de incertitudine.

Contextul este deja unul alarmant: fiecare dintre ultimii trei ani se află în clasamentul celor mai fierbinți trei ani înregistrați vreodată la nivel global.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:24 - Harry și Meghan s-au făcut de râs din nou. Britanicii sunt consternați
11:16 - Cazul Vidraru. Unde se ascund specialiștii care au lăsat fără apă 40.000 de oameni
11:09 - Noi reguli pentru turiștii care vizitează Italia. Unde s-au interzis grupurile de peste 40 de persoane
11:03 - Călin Georgescu, la Poliția Buftea pentru controlul judiciar, după decizia Tribunalului București
10:51 - Legendarul Sting va cânta la Untold 2026. Biletele, puse deja în vânzare
10:46 - Programul românilor, în 10 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

HAI România!

Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale care au îngropat România”. Urmărește o ediție incendiară LIVE de la ora 12:00
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale ...
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale