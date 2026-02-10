Se știe când vine primăvara. Prognoza pe termen lung de la ANM dă speranță

Meteorologii ANM anunță, pentru următoarele patru săptămâni, valori termice mai ridicate decât cele obișnuite perioadei și episoade cu precipitații peste medie. Potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie, începutul lunii martie „miroase a primăvară”, cu temperaturi peste normalul climatologic.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat marți prognoza pentru intervalul 9 februarie – 9 martie 2026, care indică o evoluție termică oscilantă, dar cu tendință de încălzire spre finalul perioadei analizate. În săptămâna 9–16 februarie 2026, valorile de temperatură vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în toate regiunile țării. Din punct de vedere al precipitațiilor, cantitățile vor fi excedentare în sudul și estul României, în timp ce în restul teritoriului se vor situa, în general, în jurul mediilor climatologice.

Pentru intervalul 16–23 februarie, temperatura medie a aerului este prognozată să fie, în linii mari, apropiată de normalul perioadei. În același timp, în centrul, vestul și nord-vestul țării sunt așteptate precipitații mai abundente, iar în celelalte regiuni cantitățile vor rămâne la niveluri apropiate de cele obișnuite.

În săptămâna 23 februarie – 2 martie, în sudul și sud-estul țării, temperaturile aerului vor avea valori ușor peste normalul climatologic, în timp ce în restul teritoriului acestea se vor încadra în limitele specifice perioadei. Regimul pluviometric va redeveni excedentar în vest și nord-vest.

Pentru ultima săptămână din intervalul analizat, 2–9 martie 2026, mediile temperaturilor sunt estimate a fi apropiate de cele normale la nivel național. De asemenea, cantitățile de precipitații vor fi, în general, în limite normale pe întreg teritoriul României.

În paralel, specialiștii în meteorologie și climatologie avertizează că, spre finalul acestui an, în Oceanul Pacific s-ar putea contura un episod El Niño, fenomen capabil să împingă temperaturile globale spre valori fără precedent în anul 2027.

Atât autoritățile americane din domeniul monitorizării climatice, cât și serviciul meteorologic australian arată că anumite simulări climatice indică apariția acestui fenomen, subliniind însă că prognozele sunt însoțite de un grad semnificativ de incertitudine.

Contextul este deja unul alarmant: fiecare dintre ultimii trei ani se află în clasamentul celor mai fierbinți trei ani înregistrați vreodată la nivel global.