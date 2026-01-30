Poleiul și frigul intens revin în forță. Risc major de accidente și intervenții de urgență în toată Republica Moldova

Șoferii sunt îndemnați să reducă viteza și să adapteze stilul de conducere la condițiile de drum, să păstreze o distanță de siguranță mai mare între vehicule și să evite frânările bruște sau manevrele riscante. Totodată, conducătorii auto sunt sfătuiți să utilizeze luminile de întâlnire și luminile de ceață, pentru a spori vizibilitatea în trafic.

Autoritățile recomandă ca autovehiculele să fie echipate corespunzător sezonului rece, inclusiv cu anvelope de iarnă, iar la necesitate cu nisip sau lanțuri antiderapante. De asemenea, șoferii sunt îndemnați să mențină bateria telefonului mobil încărcată, pentru a putea solicita ajutor în situații de urgență.

Autoritățile atrag atenția că și pietonii sunt expuși unui risc sporit în aceste condiții. Oamenii sunt rugați să traverseze strada doar după ce se asigură temeinic, să evite deplasarea pe partea carosabilă și să manifeste prudență sporită pe suprafețele alunecoase, în special în apropierea vehiculelor aflate în mișcare.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă populației să evite deplasările neesențiale în condiții de polei și ghețuș, să fie atenți pe trotuare, scări și alte suprafețe alunecoase, precum și să poarte încălțăminte adecvată sezonului rece, cu talpă antiderapantă.

Totodată, cetățenii sunt îndemnați să evite parcarea autovehiculelor sub copaci sau în zone cu risc sporit, să supravegheze atent copiii și să evite pescuitul la copcă în condiții de temperaturi oscilante, când stratul de gheață poate deveni extrem de periculos.

Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 30–31 ianuarie sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie, care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Aceste condiții vor favoriza formarea poleiului și a ghețușului pe drumuri, iar temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5–7 grade Celsius.

Meteorologii avertizează că vremea se va răci semnificativ după perioada cu umezeală și temperaturi mai ridicate, generate de influența unui ciclon mediteraneean. Reprezentanții Serviciului Hidrometeorologic de Stat au declarat pentru Teleradio-Moldova că, în următoarele zile, temperaturile vor continua să scadă, iar la începutul lunii februarie minimele nocturne ar putea ajunge între -20 și -15 grade Celsius, iar valorile diurne vor oscila între -12 și -7 grade Celsius.

Pentru zilele de 30 și 31 ianuarie, meteorologii au emis Cod galben de ghețuș, polei și scădere a temperaturii medii zilnice a aerului. Pe 30 ianuarie, precipitațiile sub formă de ploaie se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, creând condiții favorabile pentru formarea poleiului pe carosabil. Pe 31 ianuarie, temperatura medie zilnică va continua să scadă, sporind riscurile pentru circulația rutieră și pietonală.

Pentru ziua de sâmbătă, meteorologii prognozează ninsori slabe în centrul și nordul Republicii Moldova.

Instituțiile statului mobilizate pentru intervenții rapide în situații de urgență

Centrul Național de Management al Crizelor a mobilizat instituțiile publice responsabile pentru intervenții rapide în caz de situații excepționale. Autoritățile monitorizează permanent evoluția condițiilor meteorologice și sunt pregătite să intervină pentru a reduce efectele intemperiilor asupra populației și infrastructurii.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că monitorizează permanent situația și va interveni prompt pentru acordarea ajutorului necesar populației. Salvatorii reamintesc cetățenilor că, în caz de situații de urgență, pot apela Serviciul 112.

Autoritățile reiterează apelul către populație să manifeste responsabilitate și prudență, în contextul condițiilor meteorologice dificile, pentru a preveni producerea accidentelor și a altor situații periculoase.

Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează cetățenii că, în perioadele cu condiții meteo dificile, volumul apelurilor de urgență poate crește semnificativ. Autoritatea îndeamnă populația ca, în situații reale de urgență, să apeleze cu încredere numărul unic 112 și să ofere informații corecte, clare și complete operatorului.

âProcesul de recepționare, procesare și transmitere a informației către dispeceratele de urgență se bazează pe datele furnizate de apelant, acestea fiind esențiale pentru dispecerizarea rapidă a resurselor de intervenție. Totodată, reprezentanții 112 reamintesc că numărul trebuie utilizat exclusiv pentru situații care implică un pericol iminent pentru viață, sănătate sau bunuri, întrucât apelurile nejustificate pot îngreuna gestionarea cazurilor cu adevărat urgente.