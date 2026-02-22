Cinci ani de impozite și penalități pentru proprietarii care nu declară veniturile din închirieri pe termen scurt

Primăria Oradea anunță că peste 640 de apartamente sunt închiriate în regim hotelier fără a fi declarate. Proprietarii au termen până la 31 martie 2026 pentru a intra în legalitate, altfel riscă recalcularea impozitelor pe cinci ani și penalități, relatează ebihoreanul.ro.

Primăria Oradea anunță că a descoperit 644 de apartamente închiriate în regim hotelier prin intermediul platformelor online, precum Airbnb și Booking.com. Potrivit instituției, numărul acestora este echivalent cu capacitatea a trei hoteluri mari.

Verificările au fost realizate de Direcția Economică, care a analizat atât datele existente în evidențele primăriei, cât și anunțurile publicate pe site-urile de profil. O parte dintre proprietăți nu pot fi identificate complet, deoarece anunțurile nu conțin adrese precise. Reprezentanții municipalității susțin însă că totalul locuințelor este mai mare decât cel înregistrat oficial.

„În ultimele săptămâni am făcut o inventariere a tuturor apartamentelor închiriate în regim hotelier existente în evidenţele Primăriei Oradea, precum şi a celor scoase la închiriere pe site-urile de profil. În total am identificat 644 de astfel de apartamente, echivalentul a trei hoteluri mari”, a declarat directorul economic Eduard Florea.

Acesta a precizat că verificările continuă și că apelul public este adresat proprietarilor care nu și-au clarificat situația fiscală. „Facem încă verificări. Unele proprietăţi nu au adresa completă pentru a putea fi identificate clar. Oricum, numărul acestor apartamente este mult mai mare decât cel din evidenţele Primăriei Oradea. Acesta este şi motivul pentru care am făcut un apel la proprietarii acestor imobile să le lămurească situaţia”, a explicat Florea.

Potrivit municipalității, cele mai multe locuințe închiriate în regim hotelier sunt situate în zona centrală, pe străzi precum Piața 1 Decembrie, Avram Iancu și Roman Ciorogariu. Apartamente similare există și în alte cartiere, în special în zonele cu blocuri noi, cum sunt Ceyrat, Oneștilor și Vasile Coman.

Autoritățile locale arată că bugetul orașului este afectat de nedeclararea acestor activități. Pentru astfel de imobile se aplică un impozit de 0,7% din valoarea impozabilă, la care se adaugă o taxă turistică anuală de 500 de lei. În cazul apartamentelor cu mai mult de patru camere, se percepe și un procent de 3% din tariful de închiriere.

În anul 2025, doar 225 de persoane fizice și juridice au achitat taxa turistică, potrivit datelor prezentate de primărie.

Termenul stabilit pentru intrarea în legalitate este 31 martie 2026. Până la această dată, proprietarii care desfășoară activități de închiriere în regim hotelier trebuie să își declare imobilele și să își îndeplinească obligațiile fiscale.

În caz contrar, Direcția Economică din cadrul Primăriei Oradea va sesiza Direcția Generală Antifraudă Fiscală și Direcția de Control și Turism din cadrul Ministerului Turismului, pentru efectuarea de controale și aplicarea măsurilor legale.

Reprezentanții instituției precizează că proprietarii pot fi amendați și obligați la plata impozitelor recalculate pentru ultimii cinci ani, la care se vor adăuga penalitățile aferente.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că numărul turiștilor individuali care au vizitat Oradea a scăzut anul trecut cu aproximativ 6%. Dacă în 2024 au fost înregistrați 234.429 de turiști, în 2025 numărul acestora a ajuns la 220.277.

Reprezentanţii Asociaţiei pentru Promovarea Turismului în Oradea şi Regiune sunt de părere că aceşti turişti nu au dispărut, ci s-au reorientat dinspre hoteluri şi pensiuni care funcţionează legal către apartamente închiriate online, multe dintre ele nedeclarate oficial.