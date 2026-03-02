MApN: Nu există o amenințare militară la adresa României. Nivelul de vigilență a fost ridicat

Ministerul Apărării Naționale a transmis că, în contextul escaladării situației de securitate din Iran, nu există în prezent o amenințare militară directă la adresa teritoriului României. Instituția precizează însă că postura militară a fost ajustată, iar măsurile de vigilență au fost intensificate.

Reprezentanții MApN subliniază că Armata României menține în permanență forțe active pentru monitorizarea tuturor domeniilor relevante de securitate – aerian, naval, terestru, informațional și cibernetic. Militarii și specialiștii civili sunt în serviciu continuu, asigurând supravegherea și capacitatea de intervenție rapidă.

Totodată, ministerul a anunțat că a fost ajustată postura militară și că au fost dispuse măsuri suplimentare pentru creșterea nivelului de vigilență, inclusiv pregătirea sistemelor care completează structurile de reacție imediată.

Un rol important în arhitectura de apărare îl are și facilitatea americană de la Deveselu, integrată în sistemul NATO, care contribuie la protecția antibalistică împotriva unor amenințări provenite din afara spațiului euro-atlantic. Autoritățile române mențin contact permanent cu aliații și coordonează acțiunile la nivel aliat.

