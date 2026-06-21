Ministerul Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova a prezentat detaliile oficiale ale reformelor privind concediile de odihnă și sistemul de pensii pentru personalul militar și funcționarii cu statut special, potrivit logos-pres.md.

Noile reguli sunt programate să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027 și vizează creșterea echității și alinierea la practicile europene.

Anunțul a fost făcut de ministra Natalia Plugaru în cadrul unei conferințe de presă, după apariția unor dezbateri publice privind eliminarea unor beneficii și majorarea treptată a vârstei de pensionare pentru anumite categorii de angajați.

Autoritățile susțin că drepturile deja dobândite vor fi păstrate integral.

Una dintre cele mai importante modificări vizează modul de calcul al concediilor de odihnă. Autoritățile propun renunțarea la sistemul actual bazat pe zile calendaristice și trecerea la calcularea concediului în zile lucrătoare.

Potrivit Ministerului Muncii, actualul mecanism poate genera diferențe între angajați, deoarece numărul efectiv de zile libere depinde de modul în care este planificat concediul și de includerea zilelor de weekend.

Natalia Plugaru a explicat că noul sistem urmărește să ofere tuturor salariaților o perioadă de odihnă clară și predictibilă, indiferent de modul în care aleg să își fracționeze concediul.

„Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene utilizează deja sisteme bazate pe zile lucrătoare. Durata minimă a concediului anual în statele europene variază între 20 și 30 de zile lucrătoare, iar media este de aproximativ 24 de zile lucrătoare în Uniunea Europeană”, a declarat ministra.

Reforma prevede și eliminarea concediilor suplimentare acordate în prezent unor categorii de angajați din sectorul public pentru vechimea în muncă.

În prezent, aceste beneficii pot adăuga până la 20 de zile suplimentare la concediul anual. Ministerul susține că măsura urmărește uniformizarea sistemului și reducerea diferențelor dintre diverse categorii profesionale.

Autoritățile au precizat însă că drepturile deja acumulate nu vor fi afectate.

„Nimeni nu pierde concediile care sunt deja acumulate; toate drepturile de concediu acumulate până la data de 31 decembrie 2026 vor fi păstrate integral”, a afirmat Natalia Plugaru.

O altă componentă importantă a reformei vizează sistemul de pensii destinat militarilor și funcționarilor publici cu statut special.

Conform proiectului, va fi introdusă o vârstă minimă de pensionare care va crește gradual de la 45 de ani în 2027 la 50 de ani în 2036. Majorarea va avea loc etapizat, cu câte șase luni în fiecare an.

Ministerul susține că această tranziție, întinsă pe aproape un deceniu, oferă suficient timp pentru adaptare și planificarea carierei.

Pentru anumite profesii și subdiviziuni care presupun un grad ridicat de risc, posibilitatea pensionării la 45 de ani va fi menținută.

Reforma introduce și schimbări privind modul de calcul al pensiilor.

Baza de calcul va fi extinsă de la ultimele 12 luni de activitate la ultimele 60 de luni, măsură care, potrivit autorităților, va permite o evaluare mai reprezentativă a veniturilor.

În același timp, se elimină obligația eliberării din serviciu pentru obținerea pensiei. Persoanele care aleg să continue activitatea după atingerea vârstei de pensionare vor putea solicita reexaminarea pensiei.

De asemenea, limitele de vârstă pentru menținerea în serviciu vor fi majorate cu cinci ani, pentru a facilita păstrarea specialiștilor cu experiență în sistem.

Ministerul Muncii a subliniat că pensiile deja stabilite nu vor fi afectate de noile reglementări. Modificările se vor aplica exclusiv viitorului sistem și persoanelor care vor intra sub incidența noilor prevederi după intrarea în vigoare a reformei.

Potrivit Nataliei Plugaru, reformele privind concediile, pensiile speciale și salarizarea urmăresc construirea unui sistem „mai echitabil, mai transparent și mai sustenabil”, adaptat realităților actuale și cerințelor europene.

https://social.gov.md