Republica Moldova. Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei a desemnat doi candidați pentru slujirea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor.

Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei s-a întrunit sâmbătă, 20 iunie 2026, la sediul Mitropoliei Basarabiei din Chişinău, sub preşedinţia IPS Mitropolit Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și locțiitor de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei.

La Sinod au participat episcopul Antonie de Bălţi episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud, şi episcopul Nectarie de Bogdania, vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

Mitropolia Basarabiei a rămas fără conducere după demisia lui Petru Păduraru (cu numele de miream Ion Păduraru), la sfârşitul lunii trecute. Demisia urmată de apariţia pe reţele a unui video compromiţător.

Viitorul mitropolit al Basarabiei urmează să fie ales prin vot secret de Sinodul Patriarhiei Române.

Prin consultare deschisă, urmată de vot secret, membrii Sinodului mitropolitan au desemnat doi candidaţi la şefia Mitropoliei Basarabiei.

Aceştia sunt Episcopul Antonie de Bălți şi Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud.

Episcopul Antonie de Bălţi (Antonie Telembici) s-a născut la 29 mai 1963 în satul Hârbovăţ, raionul Anenii Noi. Din 2014 până în 2018 a fost Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului. Hirotonia sa în arhiereu a avut loc în data de 24 mai 2014 de către ÎPS Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, însoţit de un sobor de arhierei, în Catedrala Patriarhală din Bucureşti.

Episcopul Antonie a absolvit Facultatea de Medicină şi Farmacie din Chişinău, precum şi Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iaşi.

Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud s-a născut la data de 11 iunie 1975, din părinții Ion și Evdochia Goreanu, în comuna Puhoi, raionul Anenii Noi, Republica Moldova. La Botez a primit numele Veaceslav.

Tatăl său, Ioan Goreanu, a fost preot în cadrul Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove. Viitorul episcop a urmat cursurile Seminarului Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț și ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din cadrul Universității din București.

A fost hirotonit ierodiacon de către episcopul Ciprian Câmpineanul în 7 ianuarie 2008 în Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din cartierul bucureștean Bumbăcari .

La 28 noiembrie 2010, a fost ridicat la rangul de ahimandrit de către patriarhul Daniel, în Caterala Patriarhală din București.

Veniamin Goreanu a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în demnitatea de episcop al Basarabiei de Sud, în ședința de lucru din 24 mai 2018.

Propunerile rezultate din decizia forurilor bisericeşti ale Mitropoliei Basarabiei vor fi înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care are posibilitatea să completeze lista cu încă un candidat.

După urmează să fie ales, prin vot secret, Arhiepiscopul Chişinăului şi Mitropolitul Basarabiei.

Jurnalistul Pavel Păduraru, care a descutat cu mai mulţi clerici din cadrul Mitropoliei Basarabiei, a relatat într-o anchetă pentru portalul jurnal.md, că clerul sprijină doi prelați pentru demnitatea de mitropolit al Basarabiei.

Primul este Episcopul de Sud, PS Veniamin, care în anii 2003-2018 a îndeplinit mai multe funcții în cadrul Patriarhiei Române. Cel de-al doilea este ÎPS Atanasie (Rusnac), arhiepiscop al BOR în Marea Britanie, fiul regretatului profesor universitar de la Chișinău, Eugen Rusnac.