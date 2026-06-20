Republica Moldova. Trenul internațional nr. 351/352 „Basarabia” de pe ruta Kiev–Chișinău va circula zilnic începând cu 28 iunie curent.

Decizia a fost luată din cauza numărului mare de pasageri din partea Ucrainei, care folosesc Chişinăul ca un punct de plecare spre diferite destinaţii ale lumii, în special prin Aeroportul Internaţional Chişinău. De mai bine de patru ani, rutele avia de pasageri în Ucraina au fost suspendate din cauza războiului.

Anterior, trenul „Basarabia”circula de trei ori pe săptămână, dus-întors.

Precizăm că din octombrie 2025, a început să circule trenul de pe ruta Bucureşti-Kiev, care trece prin Iaşi şi Chişinău.

începînd cu 29 iunie, va fi modificat graficul de plecare al trenului din Chișinău. Acum, acesta va pleca la ora 19:52 în loc de 17:42.

Informația a fost comunicată de RBC-Ucraina, cu referire la Ministerul Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina. Decizia a fost luată de Ministerul Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor, „Ukrzaliznytsia” și întreprinderea de stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM).

Ministerul Dezvoltării de la Chişinău a explicat că noul orar le va permite pasagerilor să își planifice mai comod conexiunile cu alte rute.

Viceprim-ministrul pentru reconstrucția Ucrainei, ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor, Oleksii Kuleba, a subliniat că ruta spre Chișinău rămâne una dintre cele mai importante direcții internaționale pentru ucraineni

„Ruta spre Chișinău rămâne una dintre direcțiile internaționale importante pentru ucraineni.

În special datorită conexiunii comode cu Aeroportul Internațional Chișinău, care asigură zboruri către numeroase țări europene”, a menționat funcţionarul de la Kiev.

Anterior „Ukrzaliznytsia”, împreună cu feroviarii moldoveni, a lansat în regim de testare prelungirea rutei trenului Kiev–Chișinău pînă la stația Revaca, situată în apropierea Aeroportului Internațional Chișinău. Pentru pasageri a fost organizat un transfer gratuit pînă la aeroport, pentru a îmbunătăți legătura de transport cu zborurile europene.

Trenul „Basarabia” va include vagoane cu locuri și vagoane cu compartimente. În plus, în prima cursă va fi introdus un nou vagon pentru copii, special amenajat pentru a asigura confortul familiilor cu copii.

Trenul va fi echipat cu tot ce este necesar pentru ca o călătorie cu cei mici să fie cât mai confortabilă.

Durata călătoriei este de 13 ore. Prețul biletului începe de la 30 EUR și de la 50 EUR într-un vagon de dormit. Anterior, Trenul Chișinău-Kiev a fost inclus de Lonely Planet în topul celor mai bune rute feroviare.