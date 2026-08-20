Sinaia începe să fie prezentată și în presa internațională drept un exemplu de stațiune montană care încearcă să depășească dependența de sezonul de schi. O publicație dedicată industriei sporturilor de iarnă și turismului montan a analizat modul în care stațiunea își diversifică oferta prin investiții în atracții care pot fi exploatate pe tot parcursul anului.

Materialul publicat de Snow Sports News pune în prim-plan Mountain Coaster-ul inaugurat la finalul anului trecut și îl prezintă ca parte a unei strategii mai ample de dezvoltare a turismului în afara sezonului rece.

Sinaia are o tradiție îndelungată ca destinație pentru iubitorii sporturilor de iarnă, însă schimbările din turismul montan determină tot mai multe stațiuni să caute alternative pentru lunile în care nu există suficientă zăpadă.

În acest context, investițiile în activități de agrement care pot fi practicate vara și în perioadele de tranziție devin tot mai importante. Mountain Coaster-ul din Sinaia este unul dintre proiectele menționate în acest context.

Traseul are 2.157 de metri, o diferență de nivel de 438 de metri și include 38 de viraje. Potrivit publicației, instalația este cea mai lungă de acest tip din România și este concepută pentru a putea fi utilizată de turiști de vârste diferite.

Pentru exploatarea instalației sunt disponibile 65 de sănii Mountain Coaster. Accesul către zona de plecare se realizează cu telecabina, săniile fiind transportate până la punctul de pornire cu ajutorul unor sisteme special concepute.

Un element distinctiv îl reprezintă soluția automatizată de depozitare instalată în stația superioară. Săniile sunt păstrate într-un spațiu special amenajat, care le protejează de condițiile meteorologice și permite gestionarea lor eficientă.

Sistemul poate pune rapid în circuit numărul de sănii necesar în funcție de fluxul de turiști, ceea ce facilitează funcționarea instalației în perioadele cu cerere ridicată.

Strategia prezentată în cazul Sinaiei se înscrie într-o tendință mai largă din turismul montan european. Stațiunile care depind în principal de schi sunt nevoite să se adapteze unor sezoane reci tot mai dificil de anticipat și să creeze motive suplimentare pentru ca turiștii să le viziteze și în timpul verii.

Atracțiile de tip Mountain Coaster pot contribui la extinderea perioadei turistice și la crearea unui flux constant de vizitatori, inclusiv în lunile fără zăpadă.

Pentru Sinaia, obiectivul este astfel mai larg decât dezvoltarea unei singure atracții. Stațiunea încearcă să-și consolideze profilul de destinație montană accesibilă în toate anotimpurile, astfel încât activitatea turistică să nu mai depindă exclusiv de iarnă și de condițiile necesare practicării sporturilor pe zăpadă.