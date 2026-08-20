Fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, care a lansat pe 18 august un videoclip prin care solicita alegeri în Ucraina a devenit de departe cea mai cunoscută persoană care a pledat pentru o astfel de mișcare în timpul invaziei la scară largă a Rusiei. Dar militarii de pe front nu văd tocmai cu ochi buni o astfel de propunere, potrivit unui reportaj al Kyiv Independent.

Într-un discurs postat pe YouTube, Fedorov a declarat că Ucraina are nevoie de un „mecanism legal, sigur și realist” pentru organizarea de alegeri în timpul unui război prelungit, asigurând în același timp dreptul de vot pentru personalul militar, ucrainenii din străinătate și persoanele care locuiesc în regiunile din prima linie.

„Nu trebuie să-l lăsăm pe Putin să decidă când ucrainenii își pot alege guvernul”, a spus Fedorov, adăugând că democrația este „parte din cele pentru care luptăm astăzi”.

Fedorov a devenit unul dintre cei mai populari oficiali guvernamentali ai Ucrainei în timpul mandatului său de ministru al apărării, supraveghind reforme majore și inițiative de profil înalt care vizează consolidarea armatei. Propunerile sale au câștigat sprijinul multor ucraineni, ceea ce a făcut ca demiterea sa de către președintele Volodimir Zelenski la mijlocul lunii iulie să fie o surpriză pentru o mare parte a publicului.

Demiterea sa a fost urmată de proteste în orașele din Ucraina, care sunt încă în desfășurare.

Însă apelul său la organizarea de alegeri este extrem de controversat, nu în ultimul rând din cauza dificultăților implicate în organizarea acestora în timpul războiului.

Vizarea constantă de către Rusia a centrelor populate ucrainene din întreaga țară prin atacuri cu bombe, rachete și drone face ca asigurarea unei experiențe de vot „sigure” să fie aproape imposibilă în timpul războiului, ceea ce sporește provocarea de a amenaja facilități de vot pentru soldații care servesc pe linia frontului și pentru milioanele de oameni care au fugit în străinătate.

Kyiv Independent a întrebat patru membri în serviciu ai armatei ucrainene și un veteran ce părere au despre videoclipul lui Fedorov.

„Ca să fiu sincer, cei dintre noi din prima linie urmăresc toate aceste procese cu un anumit grad de ironie. Când o dronă FPV de 10 inci (vedere la persoana întâi) care transportă o muniție antitanc imensă, legată de ea cu bandă adezivă, explodează lângă tine, în timp ce undeva nu atât de departe, oamenii se gândesc la alegeri, se simte ca două lumi complet diferite.

Personal, nu am nimic împotriva democrației în niciuna dintre formele ei, dar există două lucruri pe care nu le înțeleg:

În primul rând, cum pot fi organizate aceste alegeri, asigurând în același timp siguranța tuturor celor implicați? O opțiune digitală ridică îngrijorări cu privire la încredere și credibilitate.

În al doilea rând, ce ar schimba noii oameni la putere în ceea ce privește principalul lucru care se întâmplă în țara noastră în acest moment - războiul?

Mă tem că, dacă posibilitatea organizării de alegeri prezidențiale sau parlamentare devine reală, foarte mulți oameni din țara noastră își vor îndrepta toată atenția în această direcție. Aceasta ar putea include încercarea de a folosi militari și unități militare în scopuri politice, ceea ce ar putea avea un efect serios de dăunător asupra frontului chiar acum”, a declarat Artem Kariakin.

„Când am văzut acest videoclip, am avut impresia că testează apele înaintea alegerilor, călărind valul popularității sale.

Sincer, nu am auzit nimic nou. E amuzant că vorbește despre un sistem care trebuie schimbat, chiar dacă el însuși este unul dintre arhitecții acestuia încă din 2019. Unde erai înainte? De ce abia acum ai devenit atât de conștient că am mers cu toții în direcția greșită? Este o chestiune de autoconservare? Nu înțeleg toată această poveste și sunt sceptic în privința ei.

Cred că problema alegerilor este oportună și ar fi util să examinăm cum s-au desfășurat alegerile în alte țări aflate în război. Nu sunt deosebit de priceput în acest sens, dar este clar că trebuie să schimbăm sistemul. Nu ar trebui să ne așteptăm la soluții strălucite în guvernare de la oameni care nu au reușit să abordeze provocările cu care ne-am confruntat în ultimii șapte ani.

Ar fi important pentru mine să votez, dar întrebarea este cine ar fi candidații. Ar putea candida candidații care sunt în prezent în funcție? Din nou, țara este în război și îmi este greu să-mi imaginez cum s-ar putea desfășura alegerile în aceste circumstanțe”, a declarat militarul specialist în drone.

„În opinia mea, a fost unul dintre cei mai eficienți miniștri ai apărării. Exact asta pot spune cu încredere - dacă evaluăm volumul de muncă depus pentru Forțele Armate și pentru Ucraina în ansamblu în timpul războiului de amploare, acest ministru al apărării a fost probabil cel mai bun.

Acesta este un război; nu este ca al Doilea Război Mondial din cărțile de istorie. Aici, inițiativa este preluată de cel care, să zicem, modernizează. De ce a fost demis sau în legătură cu videoclipul de ieri, nu sunt încă pregătit să spun nimic, pentru că ar putea exista diverse motive.

Cred că este mai bine să-l ascultăm pe președintele Volodimir Zelenski să vedem ce spune, dar nu a explicat încă presei motivele exacte ale demiterii.

Cât despre declarațiile lui Fedorov referitoare la alegeri, în special în acest moment, nu le susțin. Criza care a apărut în urma demiterii sale și a numirilor nefondate poate fi încă rezolvată fără alegeri. Dacă această situație se schimbă și criza amenință însăși fundamentele statului, vom cere alegeri fără echivoc. Cu toate acestea, acel moment nu a venit încă.

Nu m-am pronunțat niciodată în sprijinul lui Fedorov ca și candidat politic (în timpul protestelor). În sprijinul ministrului apărării - da. Ca și candidat politic - nu. Cea mai importantă cerere a protestelor a fost lupta împotriva corupției și abuzului de putere, nu o luptă politică sau o cerere de alegeri. Și jumătate din cererile noastre au fost, de fapt, îndeplinite”, a spus Dmytro.