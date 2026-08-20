Modificările pregătite pentru admiterea la liceu din 2027 sunt contestate de PSD, iar deputatul Mihai Alexandru Ghigiu anunță că a depus la Camera Deputaților un proiect prin care solicită amânarea aplicării noilor reguli cu doi ani.

Parlamentarul susține că schimbarea metodologiei ar trebui precedată de o dezbatere cu părinții, profesorii, elevii și specialiștii în educație.

Criticile vizează în special posibilitatea ca liceele să organizeze propriile concursuri de admitere și să stabilească disciplinele de examen, ponderea probelor în media finală și criteriile de departajare.

Potrivit proiectului de metodologie pus în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării, aceste reguli ar urma să fie stabilite la nivelul fiecărei unități de învățământ care organizează concurs de admitere în clasa a IX-a.

Mihai Alexandru Ghigiu, deputat PSD și președinte al Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, critică modul în care Ministerul Educației a lansat proiectul privind admiterea la liceu.

„Sunt revoltat de felul în care Ministerul Educației înțelege să schimbe admiterea la liceu”, a transmis parlamentarul, acuzând lipsa unei consultări suficiente înaintea publicării metodologiei.

Ghigiu susține că actualul calendar și modul în care sunt introduse modificările creează incertitudine pentru elevii care se pregătesc pentru admiterea la liceu.

Parlamentarul afirmă că a depus un proiect pentru prorogarea termenului de aplicare cu doi ani. În opinia sa, această perioadă ar permite o analiză mai amplă și o dezbatere publică înainte ca noile reguli să producă efecte.

Proiectul Ministerului Educației pentru admiterea din 2027 introduce posibilitatea organizării unor concursuri de admitere de către anumite licee.

Unitățile care aleg să organizeze concurs trebuie să își stabilească propria procedură. Aceasta va include disciplinele de concurs, calendarul, modalitatea de evaluare, regulile privind contestațiile, criteriile de admitere și modul de calcul al mediei finale.

Un element important este faptul că ponderea rezultatelor obținute la probele de admitere în media finală nu ar fi identică pentru toate liceele. Potrivit proiectului, fiecare unitate de învățământ își poate stabili această pondere.

Și criteriile de departajare pentru elevii cu medii egale pot fi stabilite de fiecare liceu. Printre elementele care pot fi luate în calcul se află rezultatele la Evaluarea Națională și rezultatele școlare din clasele V-VIII.

Inspectoratele școlare ar urma să publice până la 1 octombrie lista liceelor care organizează concurs de admitere, potrivit proiectului prezentat de Edupedu.ro.

Unul dintre punctele contestate de Mihai Ghigiu este renunțarea la supravegherea video pe care acesta o asociază cu necesitatea garantării corectitudinii examenelor.

„Camerele nu au fost puse în sălile de examen dintr-un exces de birocrație, ci pentru că, fără ele, corectitudinea a fost, ani la rând, doar o promisiune”, a transmis deputatul.

El cere clarificări și în privința modului de corectare a lucrărilor, a contestațiilor și a procedurilor prin care liceele își vor organiza propriile probe.

Aceste aspecte sunt importante deoarece, în noul sistem, procedurile de admitere pot diferi de la o unitate de învățământ la alta. Proiectul prevede însă obligația liceelor de a publica procedurile, disciplinele, criteriile și celelalte informații relevante pentru candidați.

Mihai Ghigiu susține că organizarea unor probe diferite la fiecare liceu ar putea determina familiile să suporte costuri suplimentare pentru pregătirea copiilor.

„Probe diferite la fiecare liceu înseamnă pregătire suplimentară pentru fiecare probă în parte”, a afirmat parlamentarul PSD.

În opinia sa, elevii ai căror părinți își permit să plătească meditații ar putea beneficia de un avantaj suplimentar față de cei care nu au acces la astfel de resurse.

Problema accesului inegal la educație a fost deja menționată în dezbaterile privind examenul de admitere la liceu. Introducerea unor concursuri organizate de licee a fost criticată și din perspectiva riscului de accentuare a diferențelor dintre elevi.

Ghigiu anunță că va solicita reprezentanților Ministerului Educației să se prezinte în fața Comisiei pentru învățământ pentru a explica necesitatea schimbărilor.

„Ce problemă rezolvă această metodologie și pentru cine o rezolvă?”, este întrebarea pe care parlamentarul spune că o va adresa reprezentanților ministerului.

Potrivit acestuia, amânarea cu doi ani ar permite ca regulile să nu fie schimbate pentru elevii care se află deja în gimnaziu și ar oferi timp pentru o dezbatere mai amplă.

Ministerul Educației nu a oferit, în materialele consultate pentru această analiză, un răspuns la criticile formulate de deputatul PSD. Proiectul de metodologie se află în centrul dezbaterii privind modul în care va fi organizată admiterea în clasa a IX-a începând cu anul 2027.