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MAI recrutează polițiști, jandarmi, pompieri și agenți de frontieră. 3.640 de locuri la admiterea din acest an

MAI recrutează polițiști, jandarmi, pompieri și agenți de frontieră. 3.640 de locuri la admiterea din acest anPolitia. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs 3.640 de locuri în școlile postliceale în sesiunea septembrie-decembrie 2026, pentru formarea agenților de poliție, agenților de poliție de frontieră și a subofițerilor de jandarmi și pompieri. Candidații se pot înscrie până la 4 octombrie 2026, iar dosarele de recrutare trebuie depuse până la 21 octombrie. Probele sportive sunt programate în perioada 28 octombrie-4 noiembrie, iar evaluarea cunoștințelor va avea loc pe 7 noiembrie 2026.

Cele 3.640 de locuri sunt repartizate astfel: 2.150 pentru agenți de poliție, la școlile din Câmpina și Cluj-Napoca, 340 pentru agenți de poliție de frontieră, la Oradea, 850 pentru subofițeri de jandarmi, la școlile din Drăgășani și Fălticeni, și 300 pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă, la Boldești-Scăieni.

Numărul total de locuri este cu 760 mai mare decât cel din sesiunea precedentă. Creșterea este de 510 locuri la școlile de agenți de poliție, 100 la Poliția de Frontieră și 100 la școlile de subofițeri de jandarmi, în timp ce numărul locurilor pentru pompieri rămâne la 300.

Cum se face înscrierea la școlile MAI

MAI le transmite celor interesați că cererea tip de înscriere și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar trebuie transmise până la 4 octombrie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, la adresa de e-mail a unității de recrutare.

Politist

Sursa foto: Arhiva EVZ

Pentru candidații care optează pentru școlile Poliției de Frontieră sau ale Jandarmeriei, înscrierea se realizează exclusiv prin HUB-ul de servicii al MAI, pentru care este necesar un cont activ.

Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de recrutare trebuie depuse până la 21 octombrie 2026.

Când au loc probele

Probele sportive sunt programate în perioada 28 octombrie-4 noiembrie 2026. Acestea reprezintă evaluarea performanței fizice și sunt susținute de candidații declarați apți psihologic.

Proba de evaluare a cunoștințelor este programată pentru 7 noiembrie 2026. Potrivit informațiilor privind concursul, testul are o pondere de 90% din nota finală și cuprinde întrebări de limba română, limbă străină, legislație specifică MAI și instituțiilor politice ale statului, precum și educație civică și cetățenească, capacitate de analiză și sinteză și raționament logic. Pentru proba de limbă străină, candidații pot opta pentru engleză sau franceză.

MAI a transmis că persoanele interesate să devină agenți de poliție, agenți de poliție de frontieră, subofițeri de jandarmi sau pompieri trebuie să trimită documentele de înscriere în termenele stabilite.

Oferta integrală și toate precizările privind condițiile de recrutare, documentele necesare și desfășurarea concursului sunt disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne – secțiunea Carieră / Instituții de învățământ / Formare profesională.

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