Forțele de Sisteme Fără Pilot (USF) ale Ucrainei și-au continuat campania cu drone în Crimeea ocupată pe 19 iunie și în noaptea de 20 iunie, atacând instalațiile energetice din peninsulă, au raportat oficiali ucraineni și canale media rusești Telegram, citate de Kyiv Independent.

Comandantul Forțelor Fără Pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi, cunoscut sub numele de „Madyar”, a postat pe rețelele de socializare imagini cu Brigada 414 a USF atacând instalația subterană de depozitare a gazelor Hlibivka din vestul Crimeii.

Radarul de apărare aeriană și o locomotivă au fost, de asemenea, vizate pe peninsulă pe tot parcursul zilei, a adăugat Brovdi.

În urma atacului de la începutul zilei, mai multe explozii au avut loc și în noaptea de 20 iunie, potrivit canalului media Crimean Wind Telegram.

Un incendiu a fost observat ridicându-se din zona Centralei Termice Tavriiska din orașul Simferopol, în mijlocul operațiunilor active de apărare aeriană rusească. O coloană neagră de fum a fost raportată după un presupus atac asupra instalației.

Kyiv Independent scrie că nu poate verifica imediat rapoartele despre atacul de peste noapte. Armata ucraineană nu a comentat încă cel mai recent atac.

Crimeea a devenit principalul obiectiv al campaniei eficiente de „atac de mijloc” a Ucrainei - utilizarea dronelor cu rază medie de acțiune pentru a lovi ținte rusești la adâncimea operațională din spatele frontului, definită de obicei ca fiind între 25 și 200 de kilometri (15 și 124 de mile) de liniile frontului.

Kievul și-a propus să vizeze instalațiile energetice pe fondul penuriei continue de combustibil din regiune, cauzată de atacurile ucrainene.

La începutul lunii iunie, autoritățile ruse împuternicite au implementat utilizarea „voucherelor pentru combustibil” în Crimeea ocupată, precum și au stabilit limite pentru cantitatea de benzină pe care locuitorii peninsulei o pot achiziționa.

Ministrul Apărării, Mihailo Fedoov, a declarat pe 17 iunie că campania cu drone a Ucrainei transformă peninsula „într-o insulă”, în timp ce Kievul încearcă să izoleze Crimeea de restul Rusiei prin atacuri asupra lanțurilor de aprovizionare.