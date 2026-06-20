International Breaking news

Ucraina a lovit un depozit de gaz din Crimeea ocupată

Comentează știrea
Ucraina a lovit un depozit de gaz din Crimeea ocupatăUcraina atac Crimeea / sursa foto: captura video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Forțele de Sisteme Fără Pilot (USF) ale Ucrainei și-au continuat campania cu drone în Crimeea ocupată pe 19 iunie și în noaptea de 20 iunie, atacând instalațiile energetice din peninsulă, au raportat oficiali ucraineni și canale media rusești Telegram, citate de Kyiv Independent.

Crimeea, lovită de dronele din Ucraina

Comandantul Forțelor Fără Pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi, cunoscut sub numele de „Madyar”, a postat pe rețelele de socializare imagini cu Brigada 414 a USF atacând instalația subterană de depozitare a gazelor Hlibivka din vestul Crimeii.

Radarul de apărare aeriană și o locomotivă au fost, de asemenea, vizate pe peninsulă pe tot parcursul zilei, a adăugat Brovdi.

În urma atacului de la începutul zilei, mai multe explozii au avut loc și în noaptea de 20 iunie, potrivit canalului media Crimean Wind Telegram.

Schimbare de strategie pentru turiștii români care merg în Bulgaria. Ce se întâmplă cu rezervările
Schimbare de strategie pentru turiștii români care merg în Bulgaria. Ce se întâmplă cu rezervările
Zece dintre cele mai bizare reguli de la bloc din lume. Unele pot aduce amenzi serioase
Zece dintre cele mai bizare reguli de la bloc din lume. Unele pot aduce amenzi serioase

Un incendiu a fost observat ridicându-se din zona Centralei Termice Tavriiska din orașul Simferopol, în mijlocul operațiunilor active de apărare aeriană rusească. O coloană neagră de fum a fost raportată după un presupus atac asupra instalației.

incendiu Rusia

Incendiu Rusia. Sursa foto: Captură video

Crimeea, principala țintă a Ucrainei în această perioadă

Kyiv Independent scrie că nu poate verifica imediat rapoartele despre atacul de peste noapte. Armata ucraineană nu a comentat încă cel mai recent atac.

Crimeea a devenit principalul obiectiv al campaniei eficiente de „atac de mijloc” a Ucrainei - utilizarea dronelor cu rază medie de acțiune pentru a lovi ținte rusești la adâncimea operațională din spatele frontului, definită de obicei ca fiind între 25 și 200 de kilometri (15 și 124 de mile) de liniile frontului.

Rusia, nevoită să impună cartele la carburanți

Kievul și-a propus să vizeze instalațiile energetice pe fondul penuriei continue de combustibil din regiune, cauzată de atacurile ucrainene.

La începutul lunii iunie, autoritățile ruse împuternicite au implementat utilizarea „voucherelor pentru combustibil” în Crimeea ocupată, precum și au stabilit limite pentru cantitatea de benzină pe care locuitorii peninsulei o pot achiziționa.

Ministrul Apărării, Mihailo Fedoov, a declarat pe 17 iunie că campania cu drone a Ucrainei transformă peninsula „într-o insulă”, în timp ce Kievul încearcă să izoleze Crimeea de restul Rusiei prin atacuri asupra lanțurilor de aprovizionare.

Stiri calde

07:32 - Atenție la trădări. Două zodii au parte de încercări grele în weekendul 20-21 iunie 2026
07:26 - Ucraina a lovit un depozit de gaz din Crimeea ocupată
07:19 - Brazilia a învins Haiti cu 3-0 și s-a calificat în optimi la Cupa Mondială
07:14 - Denise Rifai riscă să rămână fără emisiune după ce a devenit suspectă la DNA. Decizia radicală analizată de Antena 1
07:03 - Animalele de companie la bloc. Care este numărul maxim permis într-un apartament
06:54 - Proiect inedit într-un oraș din România. Mii de morminte vor fi localizate prin GPS
06:45 - Tehnologia AI, în slujba înșelăciunilor. Clipuri video deepfake, cu tineri cu dizabilități, milioane de vizualizări p...
06:34 - Prognoza meteo, 20 iunie. Weekend de foc în România. Temperaturile urcă până la 34 de grade

HAI România!

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Terorism fără teroriști

Terorism fără teroriști

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Proiecte speciale