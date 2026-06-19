Rafinăria de Petrol din Moscova, una dintre cele mai importante infrastructuri energetice ale Rusiei, a fost vizată de un amplu atac cu drone lansat de Ucraina. Operațiunea, considerată una dintre cele mai puternice desfășurate până acum asupra capitalei ruse, a provocat pagube semnificative și a determinat autoritățile să instituie măsuri sporite de securitate în apropierea Kremlinului, potrivit Meduza.io.

Atacul a avut loc în dimineața zilei de 18 iunie și a vizat rafinăria deținută de Gazprom Neft, situată în districtul Kapotnia, la aproximativ 15 kilometri de centrul Moscovei. Efectele loviturii s-au resimțit însă și la câteva ore după producerea acesteia.

Atacul a pus la încercare sistemul de apărare aeriană al Moscovei, format din baterii Panțîr-S1, sisteme Tor și complexe S-400, susținute de unități mobile și mijloace de război electronic.

În urma incidentului, autoritățile ruse au intensificat măsurile de securitate în capitală. Presa locală a relatat că Piața Roșie a fost izolată, iar în mai multe puncte strategice au fost amplasate poziții defensive suplimentare.

Mai multe drone au fost interceptate, însă fragmentele rezultate în urma distrugerii acestora au provocat pagube și în alte zone ale orașului. Au fost raportate avarii la clădiri rezidențiale și la unele obiective comerciale.

Instalația industrială vizată de atac joacă un rol esențial în alimentarea capitalei ruse cu carburanți. Rafinăria asigură o parte importantă din necesarul de benzină și motorină al Moscovei și furnizează combustibil inclusiv pentru aeroporturile din regiune.

În urma exploziilor și a incendiilor izbucnite în zona industrială, locuitori din mai multe cartiere ale Moscovei și din localitățile învecinate au semnalat depuneri de produse petroliere după precipitații, fenomen descris de presa locală drept o „ploaie de petrol”.

Analiștii militari ucraineni susțin că atacurile au afectat instalații importante de procesare și rafinare a petrolului, reducând capacitatea operațională a rafinăriei.

Atacul a avut consecințe și asupra traficului aerian. Activitatea a fost suspendată temporar pe aeroporturile Vnukovo, Domodedovo, Șeremetievo și Jukovski, din motive de securitate.

În același timp, mai mulți locuitori ai capitalei ruse au reclamat lipsa unor avertizări oficiale privind atacul, susținând că nu au primit alerte prin SMS sau alte notificări.

După operațiune, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că acțiunea reprezintă un răspuns la atacurile ruse asupra infrastructurii și patrimoniului ucrainean.

„Nu vrem acest război, nu l-am vrut niciodată și toată lumea știe asta… dar dacă Ucraina arde, Moscova voastră va arde”, a declarat Zelenski.

Potrivit informațiilor transmise de armata ucraineană, la atac au participat mai multe unități specializate în operarea sistemelor fără pilot, fiind utilizate diferite tipuri de drone cu rază lungă de acțiune.