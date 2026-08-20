Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost rănite în urma unui atac rusesc cu rachete balistice asupra Kievului, în primele ore ale zilei de joi, 20 august, potrivit primarului capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, informație preluat de agenția Reuters.

Atacul a provocat incendii și pagube în mai multe zone ale orașului, iar unele cartiere au rămas fără energie electrică.

Una dintre rachete a lovit etajele superioare ale unui bloc de locuințe cu nouă etaje, unde a izbucnit un incendiu. Echipele de intervenție au fost trimise pentru evacuarea și salvarea persoanelor aflate în clădire.

Alte imobile rezidențiale și nerezidențiale au fost avariate în timpul atacului.

Potrivit informațiilor transmise de Klitschko, atacurile au afectat inclusiv depozite și un spital pentru copii. În mai multe zone din capitală au fost raportate întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

Un martor Reuters aflat în Kiev a relatat că a auzit mai mult de o duzină de explozii în timpul atacului. Situația a mobilizat serviciile de urgență în mai multe cartiere ale capitalei.

Atacul nu a vizat doar orașul Kiev. În regiunea din jurul capitalei, o altă persoană a fost ucisă, potrivit unui oficial local citat de Reuters.

Lovitura asupra Kievului are loc într-o perioadă în care Rusia și Ucraina continuă să efectueze aproape zilnic atacuri aeriene, la peste patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.

We’re under russian attack. My neighbor screamed, “F**k! Nobody shoots them down!” It seems like we have no interceptors at all. 📍Kyiv, Ukraine pic.twitter.com/w39Cuh77jr — Victoria (@victoriaslog) August 19, 2026

Potrivit unei analize Reuters bazate pe date ale ONU, numărul victimelor civile din Ucraina a crescut semnificativ în iulie. Cel puțin 437 de civili au fost uciși și 2.610 au fost răniți în acea lună, cel mai ridicat bilanț lunar din mai 2022.

Atacurile cu rachete și drone cu rază lungă de acțiune au avut o contribuție importantă la creșterea numărului de victime. Kievul se confruntă în același timp cu probleme legate de disponibilitatea rachetelor pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

Atacul are loc în timp ce Statele Unite și țările europene încearcă să obțină un acord pentru oprirea luptelor, însă până în prezent nu a fost convenit un armistițiu de durată.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că partea ucraineană a transmis negociatorilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner propuneri pentru un plan destinat încheierii războiului.

La Moscova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că Rusia nu primise propuneri concrete privind noi întâlniri cu negociatorii americani, dar că Moscova ar fi pregătită să organizeze discuții într-un timp scurt dacă acestea ar fi necesare.