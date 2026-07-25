Trei șefi din MoldATSA, arestați preventiv pentru 30 de zile

Trei persoane cu funcții de conducere în cadrul MoldATSA, reținute în urmă cu două zile într-un dosar de corupție, au fost plasate astăzi sub măsuri de arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Două dintre acestea vor fi încarcerate, în timp ce a treia va executa măsura în arest la domiciliu, potrivit Mold-Street.

În dosar sunt vizați Olga Tudor, contabilă-șefă a întreprinderii, Marcel Bencheci, șef adjunct al Direcției Administrative, și Loredan Roșca, șef adjunct al Departamentului Securitate Aeronautică. Cei trei sunt suspectați că ar fi provocat prejudicii importante întreprinderii prin organizarea unor concursuri fictive de angajare, acordarea unor sporuri și premii fără justificare și încălcarea procedurilor privind achizițiile publice.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2024-prezent, în cadrul întreprinderii ar fi fost comise în mod repetat nereguli legate de administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare, cu efecte financiare deosebit de grave.

Investigația vizează, printre altele, organizarea unor concursuri fictive pentru ocuparea posturilor vacante, acordarea nejustificată a unor premii și sporuri salariale, cumulul ilegal al unor funcții și desfășurarea unor instruiri considerate nejustificate. Procurorii verifică dacă aceste practici au generat cheltuieli neîntemeiate din bugetul întreprinderii.

Cei trei suspecți resping acuzațiile, iar avocații lor susțin că aceștia sunt nevinovați.

„Este un show politic, asta cred. Alte persoane care puteau fi vizate în dosarele respective nu au fost vizate, dar persoanele care au lucrat corect au fost folosiți într-un fel”, a declarat Elena Alexei, avocata lui Marcel Benchici.

Datele din declarațiile de avere indică venituri semnificative pentru doi dintre cei vizați. Olga Tudor, angajată la MoldATSA din 2009, a declarat pentru anul 2025 venituri salariale de aproximativ 1,5 milioane de lei, echivalentul a circa 125 de mii de lei lunar. La această sumă s-au adăugat diurne de aproximativ 100 de mii de lei și venituri de 185 de mii de lei obținute de la două companii private.

Loredan Roșca, numit în funcție în 2024, a declarat pentru anul 2025 un venit salarial anual de peste un milion de lei, adică aproximativ 83 de mii de lei pe lună. În cazul lui Marcel Bencheci, nu sunt afișate declarații de avere și interese personale.

Ancheta penală continuă, iar procurorii urmează să stabilească toate circumstanțele cauzei. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

În urmă cu două zile, au fost efectuate 25 de percheziții la sediul MoldATSA și la domiciliile celor trei persoane reținute.

Dosarul apare în contextul unui scandal public care afectează MoldATSA de aproximativ o lună. Controversele au pornit de la informațiile false din CV-ul fostului director al întreprinderii, Dumitru Vangheli, și de la discuțiile privind salariul comunicatorului Anastasia Taburceanu. Situația a dus la demisia mai multor persoane cu funcții de decizie.

Fostul premier Alexandru Munteanu a anunțat și o reorganizare amplă a Agenției Proprietății Publice, instituție care supraveghează întreprinderile de stat, afirmând că există „prea multe semnale și întrebări” cu privire la modul în care acestea funcționează.

Între timp, Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, ar fi restituit integral salariile încasate în perioada în care a lucrat la MoldATSA.

Fostul director al întreprinderii, Dumitru Vangheli, ar fi părăsit Republica Moldova la 28 iunie, cu două zile înainte de perchezițiile CNA. Autoritățile nu au precizat dacă acesta are vreun statut procesual în dosar, invocând confidențialitatea anchetei