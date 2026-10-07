Republica Moldova. Nivelul apei din Nistru și Prut continuă să scadă, iar lipsa precipitațiilor obligă autoritățile să se pregătească pentru scenarii în care situația hidrologică s-ar putea agrava. Stațiile de captare din mai multe regiuni ale țării sunt monitorizate permanent. Mai mult, pentru unele dintre ele sunt pregătite soluții de urgență.

În cazul municipiului Chișinău, autoritățile spun că problema este mai profundă. Stația de la Vadul lui Vodă este veche și nu a fost proiectată pentru nivelurile de apă cu care Moldova se confruntă în prezent.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, spune că țara trebuie să-și adapteze infrastructura și să fie pregătită pentru situații în care debitele râurilor vor continua să scadă.

„Avem acele niveluri scăzute pe ambele râuri importante”, a declarat ministrul, precizând că Republica Moldova discută și cu partea ucraineană în contextul reducerii debitelor.

Una dintre cele mai vulnerabile situații este înregistrată la stația de captare de pe Prut, care asigură apa pentru 11 localități din vestul și sudul țării. Aproximativ 18 mii de oameni depind de această stație.

Nivelul râului a scăzut până aproape de limita de funcționare a instalației. Pentru a evita întreruperile în alimentare, Guvernul urmează să cumpere o pompă suplimentară, cu o capacitate mai mare.

Autoritățile monitorizează în permanență stațiile de captare de pe Nistru și Prut. Și asta deoarece scăderea debitelor creează riscuri pentru alimentarea localităților.

Problema este cu atât mai serioasă în condițiile în care pe unele sectoare ale râurilor din Republica Moldova debitele au ajuns la doar 10-15% din valorile normale.

Pentru Chișinău, situația este mai complicată. Stația de captare de la Vadul lui Vodă este o infrastructură veche, construită în anii ’60-’70, când nivelurile Nistrului erau diferite de cele înregistrate în prezent.

Gheorghe Hajder spune că stația are pierderi mari, iar pompele sunt foarte vechi, pentru acestea fiind dificil de găsit piese de schimb.

„Stația de captare a municipiului Chișinău este depășită. Vorbim de o stație veche, construită în anii ’60-’70, proiectată la alte realități ale nivelului apei pe Nistru. Eu nu am garanție că ea va funcționa în următorii 5-10 ani”, a declarat ministrul Mediului.

În acest context, autoritățile încearcă să găsească soluții care să permită menținerea alimentării cu apă chiar și în cazul unei noi scăderi a nivelului Nistrului.

Pentru identificarea unor soluții urgente, la Chișinău au venit specialiști din Grecia. Aceștia au inspectat stația de captare de la Vadul lui Vodă și au participat la mai multe ședințe tehnice. Ministrul Mediului spune că experții urmează să prezinte în zilele următoare o soluție pentru funcționarea stației în condițiile actuale.

„Au analizat situația, au fost câteva ședințe tehnice și în următoarele zile ne vor propune o soluție. Noi avem acele pompe care pot asigura, în caz de urgență, continuitatea alimentării cu apă. Trebuie să ne pregătim pentru astfel de situații și în viitor”, a spus Hajder.

Pe termen scurt, autoritățile analizează inclusiv instalarea unor pompe suplimentare, dar și realizarea unor lucrări subacvatice care ar permite creșterea artificială a nivelului apei în zona de captare.

„Pe termen scurt, noi am identificat câteva măsuri. O primă măsură a vizat livrarea acelor pompe care pot ajuta în cazul în care nivelul ar scădea prea mult. O a doua măsură vizează lucrări subacvatice care ar crește artificial nivelul apei în zona stației de captare”, a explicat ministrul.

Soluțiile de urgență nu sunt însă suficiente pentru următorii ani. Autoritățile susțin că municipiul Chișinău are nevoie de o stație de captare nouă, proiectată pentru niveluri variabile ale Nistrului și capabilă să funcționeze chiar și în condiții hidrologice dificile.

„Noi avem nevoie de o stație de captare nouă, care să fie mult mai flexibilă, adaptată deja la realitățile existente ale Nistrului și să poată capta de la orice adâncime”, a declarat Gheorghe Hajder.

Proiectul are deja o sursă de finanțare. Guvernul Germaniei va oferi un grant de 18 milioane de euro, Guvernul Republicii Moldova va contribui cu șase milioane de euro, iar Primăria municipiului Chișinău va aloca două milioane de euro pentru linia electrică.

Proiectul este elaborat în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru. Urmează definitivarea caietului de sarcini și lansarea procedurii de achiziție.

Construcția noii stații este estimată la aproximativ trei ani, perioadă care include proiectarea și lucrările propriu-zise. Până atunci, autoritățile caută o soluție care să asigure funcționarea infrastructurii actuale.

„Trebuie să avem garanția că în acești trei ani vom avea o stație care va funcționa indiferent de nivelul apei”, a subliniat Hajder.

Ministrul Mediului avertizează că problema nu ține doar de situația din acest an. În opinia sa, autoritățile trebuie să-și schimbe modul în care proiectează și gestionează infrastructura de apă, deoarece nivelurile scăzute ale râurilor ar putea deveni tot mai frecvente.

„Tendința, din păcate, este destul de tristă și trebuie să ne obișnuim să captăm apă de la niveluri mult mai mici, cum ar fi 30 de metri cubi pe secundă”, a declarat Gheorghe Hajder.

Astfel, noua infrastructură ar trebui să fie adaptată la un spectru mult mai larg de niveluri ale apei decât stațiile construite în urmă cu zeci de ani.

Și lacul de acumulare Dubăsari este afectat de lipsa precipitațiilor. Potrivit lui Gheorghe Hajder, nivelul apei a scăzut cu aproximativ 20 de centimetri. Compensarea acestei scăderi este dificilă în condițiile în care ploile lipsesc.

Lacul Dubăsari este important pentru alimentarea cu apă a mai multor localități, inclusiv Chișinău și Bălți.

Anterior, ministrul Mediului declara că nivelul lacului era în limite normale de retenție, de aproximativ 28 de metri, și că la acel moment nu exista un risc pentru alimentarea cu apă a municipiului Chișinău.

Problemele nu se limitează la Nistru și Prut. Mai multe râuri mici din Republica Moldova au ajuns, de asemenea, la niveluri extrem de scăzute. Pe unele sectoare, debitele reprezintă doar 10-15% din valorile normale și au atins valori minime istorice.

În aceste condiții, Republica Moldova a instituit, începând cu 26 septembrie, stare de urgență în domeniile energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile.

Autoritățile reiterează apelul către populație și agenții economici să utilizeze rațional resursele de apă.