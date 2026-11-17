Republica Moldova. Rusia nu va abandona regiunea transnistreană și va continua să o ajute cu gaze naturale și energie electrică. Cel puțin asta susține liderul separatist Vadim Krasnoselski, după vizita pe care a făcut-o la Moscova pentru a primi o distincție din partea lui Vladimir Putin. La întoarcere, acesta a transmis un mesaj de mulțumire autorităților ruse. Acesta a vorbit și despre promisiunile primite pentru menținerea aprovizionării regiunii.

Krasnoselski a prezentat rezultatele deplasării în Federația Rusă în fața conducerii așa-numitului guvern și a sovietului suprem de la Tiraspol. Potrivit acestuia, discuțiile de la Moscova s-au încheiat cu asigurări că sprijinul pentru regiunea separatistă va continua. Ajutorul ar viza atât livrările de combustibil, cât și furnizarea energiei electrice. În plus, ar urma să fie găsite soluții pentru finanțarea cumpărărilor de gaze.

„La Moscova mi s-a transmis un mesaj clar că Moscova nu va lăsa Transnistria și va oferi tot sprijinul pentru livrările de gaz și, respectiv, de energie electrică. Da, există, desigur, dificultăți de ordin tehnic, pe care le soluționăm împreună cu toți partenerii”, a declarat Krasnoselski, citat de Zona de Securitate.

La reuniunea de la Tiraspol a intervenit și Serghei Obolonik, care ocupă funcția de așa-numit ministru al Economiei. Acesta a descris situația energetică drept „complicată, dar gestionabilă”.

Oficialul a susținut că sunt puse în aplicare măsuri tehnice pentru a evita perturbarea aprovizionării cu gaze și pentru a menține producția de energie electrică. Tot el a anunțat că au fost găsite surse financiare care ar permite cumpărarea gazelor până la 1 aprilie.

În privința volumelor, Obolonik a avansat o cantitate de până la trei milioane de metri cubi de gaze pe zi pentru perioada de iarnă. Acestea sunt informațiile prezentate de reprezentantul administrației de la Tiraspol.

Deplasarea lui Vadim Krasnoselski în capitala Rusiei a avut loc pentru a primi o distincție din partea lui Vladimir Putin. După revenirea din această vizită, liderului separatist i-a fost impusă o interdicție de a părăsi teritoriul Republicii Moldova, pentru următorii cinci ani.

Aprovizionarea regiunii transnistrene s-a schimbat după criza energetică din ianuarie 2025. Atunci au fost oprite livrările directe de gaze naturale din Rusia, iar Tiraspolul a început să cumpere combustibil de pe piața europeană.

În acest mecanism au fost implicate compania Moldovagaz și firma maghiară MET Group. Plata gazelor a fost organizată, în diferite perioade, prin intermediul unui agent din străinătate. Acesta a fost acceptat și verificat de autoritățile de la Chișinău, iar tranzacțiile au implicat și băncile participante la operațiuni.

Moldovagaz a avut rolul de a transporta gazele prin teritoriul Republicii Moldova și de a gestiona achizițiile destinate regiunii separatiste. Compania a rămas responsabilă de aceste cumpărări până la 31 martie 2026.

Anterior, în august 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a desemnat oficial Moldovagaz drept responsabilă pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a regiunii transnistrene.

Autoritățile Republicii Moldova au atras atenția că formula folosită în prezent pentru livrarea gazelor către regiunea transnistreană nu poate funcționa la nesfârșit. Chișinăul susține că este necesară identificarea unui alt mecanism de aprovizionare.

Subiectul a fost abordat și de vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, într-o discuție cu Vitali Ignatiev, reprezentantul politic al Tiraspolului. Oficialul moldovean a explicat că actuala schemă, bazată pe cumpărarea gazelor de la MET Group și transportarea lor prin Moldovagaz, nu poate fi păstrată permanent.