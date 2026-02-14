Emoţii şi scântei la congresul Uniunii administratorilor din insolvenţă. Breasla vrea să facă ordine în sistem până la intervenţia autorităţilor. Video

Republica Moldova. Congresul Uniunii administratorilor de insolvenţă din Moldova (UAAM) s-a desfăşurat în acest an într-o atmosferă mai tensionată ca niciodată. Mai mulţi reprezentanţi ai breselei s-au arătat revoltaţi de activitatea dubioasă a unor colegi, care a ştirbit imaginea UAAM.

Reacţia vine după ce mai mulţi oameni de afaceri s-au unit împotriva „mafiei din insolvabilitate” şi au sesizat conducerea de vârf a Republicii Moldova despre schemele aplicate de un grup de administratori autorizaţi, care pun în pericol securitatea economică a statului.

Totuşi, administratorii de insolvenţă au fost puşi într-o situaţie mai stupidă ca niciodată - să aleagă preşedintele UAAM dintre doi candidaţi cu probleme penale.

Pentru funcţia de preşedinte al UAAM au candidat Irina Selevestru şi Ion Popa. Selevestru este învinuită în două dosare penale. Iar la 16 februarie urmează să fie pronunţată sentinţa pe unul din ele, în care procurorii au cerut cinci ani de închisoare.

Ion Popa, care era vice-preşedinte UAAM, a ajuns în atenţia presei săptămâna trecută, după ce la biroul său au fost efectuate percheziţii într-un dosar pornit pentru înstrăinarea frauduloasă a apartamentelor creditorilor în cazul unei întreprinderi aflate în insolvenţă.

„La organele de conducere ale UAAM trebuie să ajungă persoane cu reputaţie ireproşabilă. Eu nu vreau ca prin votul meu să pun la bătaie reputaţia Uniunii”, a declarat o administratoare de insolvabilitate.

„Ce ne facem dacă pe data de 16 februarie va fi pronunţată o sentinţă de condamnare? Rămâne Uniunea fără conducere?”, a declarat un alt administrator. Acesta a sugerat breslei ca să voteze „răul cel mau mic”.

Ion Popa a fost ales preşedinte al UAAM cu 74 de voturi, pentru Irina Selevestru votând 35 de administratori autorizaţi.

Pentru poziţia de vicepreşinte al UAAM a candidat preşedintele Uniunii, Dorin Ciobanu, şi administratorul Dumitru Cucu, despre care se vehiculează că ar face parte din anturajul Irinei Selevestru. Ciobanu a câştigat cu 77 de voturi versus 31.

Administratoarea Natalia Gârleanu, care este învinuită într-un dosar penal alături de Irina Selevestru, şia încercat norocul la Comisia de disciplină a administratorilor autorizaţi, dar nu a fost acceptată de breaslă.

Ion Popa a promis să ne facă o declaraţie în timpul apropiar. Iar Selevestru, Cucu şi Gârleanu au refuzat categoric să facă declaraţii.

Mai mulţi administratori de insolvabilitate s-au arătat indignaţi de situaţia creată şi le-au cerut colegilor cu dosare penale şi probleme de integritatate să-şi dea demisia de onoare.

„Am zeci de ani lucraţi în sistem. Dar când am citit şi am ascultat ce fac unii administratori, mi-am pus mâinile în cap. Imaginea Uniunii a fost grav afectată”, a declarat un administrator.

„Să facem noi ordine în sistemul nostru, o lustraţie. Să nu ne pomenim în situaţia ca să intervină statul, Ministerul Justiţiei, să se facă modificări la lege. Astfel vom fi toţi afectaţi”, a declarat un alt administrator.

„Imaginea noastră este foarte ştirbită. Când am aflat nişte lucruri de la colegi, mi-am dat seama că e grav. Eu nu vreau să mă asociez cu nişte colegi care au pufuşor pe botişor”, a fost o altă replică.

„Noi toţi ştim ce se întâmplă în societatea noastră. Opreşte calul, mă! Hai să oprim şi noi caii şi să analizăm ce se întâmplă”, a declarat o administratoare.

Mai mulţi oameni de afaceri, care s-au confruntat sau continuă să se confrunte cu insolvabilitatea frauduloasă, au decis să facă front comun împotriva abuzurilor unor administratori de insolvenţă.

Aceştia au ieşit în conferinţe de presă şi au sesizat conducerea de vârf a ţării despre schemele frauduloase din insolvabilitate.

Afaceriştii au declarat că există un grup de administratori de insolvenţă, care, în complicitate cu funcţionari din sistemul de drept şi câţiva reprezentanţi ai mediului de afaceri, atacă întreprinderi profitabile prin aplicarea frauduloasă a Legii insolvabilităţii. În urma unor procese de judecată, întreprinderi cu rulaje de milioane au fost aduse la faliment şi lichidate pentru pretinse datorii de câteva mii de lei.

Astfel au fost preluate uzine, imobile, terenuri, tehnică şi unităţi de transport. Fiind distruse sute de afaceri.

La conferinţă au participat oameni de afaceri din Republica Moldova, Cehia, Italia, România, Luxemburg, Estonia. Businessmanii susţin că aceste scheme pun în pericol securitatea economică a statului.