Transportatorii cedează sub presiunea scumpirilor. Curse anulate și riscul majorării tarifelor pentru pasageri

Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) anunță că transportatorii nu mai fac față scumpirilor și că, începând cu această săptămână, vor fi nevoiți să renunțe la cursele cu cele mai mari costuri de operare. Potrivit organizației, discuțiile privind ajustarea tarifelor pentru rutele regulate naționale au început încă din 25 februarie, iar noile prețuri ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 martie. Procesul a fost însă blocat, fără o decizie finală.

După declanșarea crizei provocate de evenimentele din Orientul Mijlociu, care au dus la creșterea semnificativă a prețurilor la carburanți, au avut loc mai multe ședințe între operatori și autorități. Cu toate acestea, transportatorii spun că nu a fost identificată nicio soluție concretă.

„Nu avem nicio claritate privind tariful, nu beneficiem de niciun instrument de ajutor și suntem supuși unor măsuri represive sistematice”, se arată într-o declarație remisă de APOTA.

În aceste condiții, operatorii susțin că vor analiza fiecare rută în parte, iar cele care nu își pot acoperi nici cheltuielile de bază vor fi suspendate. Decizia ar putea afecta direct pasagerii, în special în zonele unde transportul public este limitat.

Autoritățile nu au oferit deocamdată un răspuns oficial la anunțul transportatorilor. Săptămâna trecută însă, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, declara că sunt analizate mai multe opțiuni de sprijin pentru sector, în contextul presiunilor tot mai mari generate de scumpirea carburanților.

Ministrul a recunoscut că aceste majorări vor avea efecte directe și asupra cetățenilor, în special asupra celor care depind zilnic de transportul interurban. Potrivit acestuia, autoritățile încearcă să identifice pârghii care să atenueze impactul.

Conform cadrului legal actual, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) ar urma să vină cu propuneri de ajustare a tarifelor până la 1 iunie. Transportatorii consideră însă că termenul este prea îndepărtat în raport cu ritmul actual al scumpirilor.

Între timp, prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noi majorări pentru ziua de marți, 24 martie 2026. Benzina se scumpește cu 41 de bani, iar motorina cu 60 de bani.

Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 28 de lei și 88 de bani, iar motorina va ajunge la 29 de lei și 81 de bani per litru.

Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, în perioada 20–23 martie au fost importate 2.765 de tone de motorină și aproape 1.300 de tone de benzină. Stocurile existente acoperă aproximativ 15,4 zile de consum pentru benzină, 14 zile pentru gazele petroliere lichefiate și opt zile pentru motorină.

Autoritățile îndeamnă consumatorii să utilizeze rațional produsele petroliere și să evite achizițiile excesive, care ar putea amplifica presiunea asupra pieței.

Amintim că, pe 4 martie, Guvernul a instituit stare de alertă în domeniul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, în contextul evoluțiilor regionale care au dus la scumpiri semnificative ale resurselor energetice.