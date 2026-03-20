Carburanții continuă să se scumpească. Motorina trece de 29 de lei și pune presiune pe transportatori

Motorină. Sursa foto: pixabay
Republica Moldova. Șoferii și transportatorii din Republica Moldova resimt tot mai acut scumpirile la carburanți, după ce prețurile au crescut constant în ultimele săptămâni, iar motorina a depășit deja pragul de 29 de lei pe litru. Evoluțiile de pe piețele internaționale, cererea ridicată și dificultățile din lanțurile de aprovizionare amplifică presiunea asupra pieței locale.

Potrivit prețurilor plafon stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în perioada 21–23 martie, motorina va putea fi comercializată la pompă cu până la 29,21 lei/litru, în creștere cu 58 de bani. În același timp, benzina se scumpește cu 44 de bani și ajunge la 28,47 lei/litru. Astfel, motorina rămâne mai scumpă decât benzina, o situație care afectează direct costurile de transport.

Sursa foto: ANRE

De ce cresc prețurile la carburanți

Autoritățile din domeniul energetic explică faptul că Republica Moldova resimte direct șocurile externe, în condițiile în care depinde integral de importurile de produse petroliere finite. Prețurile locale sunt determinate de cotațiile internaționale utilizate în contractele de achiziție, ceea ce face ca orice fluctuație externă să se reflecte rapid la pompă.

În cadrul audierilor organizate de Comisia parlamentară economie, buget și finanțe, pe 19 martie, reprezentanții ANRE au subliniat că evoluția cotațiilor pentru motorină pe piețele externe a fost deosebit de abruptă în ultimele săptămâni. Aceștia au avertizat că, în cazul menținerii nivelurilor ridicate, prețurile vor continua să crească și în perioada următoare.

Transportatorii, tot mai afectați de scumpiri

Creșterea accelerată a prețurilor la carburanți pune o presiune tot mai mare pe transportatori, care avertizează că își mențin activitatea cu dificultate. Costurile operaționale cresc rapid, iar impactul riscă să fie transferat în tarifele pentru pasageri.

„Săptămâna trecută am avut discuții cu transportatorii. Am vorbit despre multe lucruri, inclusiv despre scumpirea motorinei și modul în care fac față acestei situații”, a menționat viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în cadrul unei intervenții live.

Potrivit reglementărilor în vigoare, Agenția Națională Transport Auto ar urma să propună ajustarea tarifelor până la 1 iunie, însă autoritățile recunosc că situația actuală este una excepțională.

Sursa foto: Arhivă/EVZ

„Vorbim astăzi despre o situație ieșită din comun. Din cauza războiului din 14–16 zile, vedem o majorare galopantă a prețurilor la motorină, ceea ce atrage după sine cheltuieli mari pentru transportatori”, a explicat Vladimir Bolea.

Ministrul a admis că aceste scumpiri vor avea efecte directe asupra populației, în special asupra celor care depind de transportul interurban. Autoritățile caută soluții pentru a diminua impactul.

„Cred că, începând cu săptămâna viitoare, vom veni cu propuneri atât pentru cetățeni, cât și pentru companiile de transport”, a mai spus oficialul.

Stocurile sunt suficiente, dar presiunea rămâne

În ceea ce privește aprovizionarea, autoritățile dau asigurări că Republica Moldova nu se confruntă, în acest moment, cu o penurie la nivel național, chiar dacă în unele stații PECO au fost semnalate lipsuri temporare.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Energiei, pe 19 martie au fost importate peste 2.600 de tone de motorină și peste 400 de tone de benzină.

Stocurile disponibile acoperă aproximativ 16 zile de consum de benzină, 11 zile pentru gazele petroliere lichefiate (GPL) și circa opt zile pentru motorină.

